台灣11月前「還有6款新車」發表搶市　休旅、多人座MPV與電動車齊發

▲台灣新車上市不斷，到11月前還有6款新車發表搶市。（圖／翻攝自各車廠、資料照，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣新車上市不斷，10月上旬除了已發表的TOYOTA Corolla Cross、福特新一代Kuga、KIA Sorento、限量Range Rover Sport黯影版外，接下來到11月前還有6款新車搶市，以下來看看是哪些車款：

MINI Cooper 5門掀背：10／18

首先登場的就是明（18）日的MINI Cooper 5-door 5門掀背，該車在6月中海外發表後，總代理汎德也迅速導入，預計將有入門Cooper C、Cooper S兩種車型，分別提供1.5升3缸渦輪（156匹）、2.0升4缸渦輪動力（204匹），在5門版本下提供更多實用性。

▲更實用的MINI Cooper 5門車型即將在18日登場，預料將有雙動力、雙車型編成。



福斯商旅ID.Buzz：10／18

日前以接單價239.8萬預售的福斯商旅ID.Buzz即將在18日正式上市，也是國內首款可露營的7人座電動MPV，該車海外共有5人座短軸、7人座長軸選擇，採雙側滑門設計，具有286匹單馬達後驅、91kWh電池，續航力達454-487公里。

▲福斯商旅ID.Buzz是國內首款可露營的7人座電動MPV，目前預售價為239.8萬。



福特Tourneo Custom旅行家：10／23

福特六和將在10／23發表新一代Tourneo Custom旅行家，新旅行家與福斯T7共享平台，將提供8人座、9人座等車型，動力則以2.0升柴油引擎為主，座艙也升級數位儀表、大型中控螢幕。

▲福特新一代旅行家將在10／23上市，具有新世代內、外觀升級，提供8人座、9人座選擇。



賓利Continental GT Speed ：10／24

因山坨兒颱風影響而延期的賓利Continental GT Speed，也即將在10／24發表，該車也是賓利史上最強雙門跑車，採4人座配置，搭載4.0升V8 PHEV插電式油電動力，具有782匹／102公斤米扭力，靜止加速破百只要3.2秒。

▲賓利最強雙門跑車Continental GT Speed即將在台亮相，具有4.0升V8 PHEV插電式油電動力。



現代Santa FE：10／25

全新大改款現代Santa Fe 7人座休旅將在10／25日上市，目前已展開預售，預售價173萬起，共有5車型、採單一1.6升渦輪油電動力（218匹）。新Santa Fe外型前衛，並提供前驅、4驅選擇。

▲大改款Santa FE將在10／25上市，目前共有5車型，預售價173萬起。



保時捷Macan電動休旅：11／1

保時捷新一代Macan電動休旅將於11／1上市，先前已展開預售，共有Macan（358萬起）、Macan 4（373萬起）、Macan 4S（429萬起）、Macan Turbo（541萬起）等車型。新Macan電動休旅搭載PPE平台，採100kWh電池，可支援270kW直流快充，最大續航力可達WLTP 641公里。

而除了前述已確定發表日期的6款新車外，其他像是KIA Picanto、KIA Carnival、BMW 等也有新車將陸續到來。

▲保時捷Macan電動休旅也將在11／1上市，提供後驅、全驅共4車型，預售價358萬起。