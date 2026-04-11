周焦點／日系進口降價20萬　BMW美製新休旅上市　TOYOTA 7人座有望降近30萬

▲本周有不少重點新車陸續上市！接下來第2季新車戰況更精彩。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

2026年台灣新車戰場第2季才剛開始，戰火煙硝味超濃，速霸陸Subaru搶先推出今年第1款新車，以改款新Solterra休旅上陣，比過去降幅達20萬；BMW本周為美製休旅X5、X6推出新年式配備升級搶市；繼續圍繞美製車關稅議題，新TOYOTA Sienna送測曝光，已經為零關稅降價埋下不少伏筆。

▲新TOYOTA Sienna已經現身送測！網友敲碗許願降價30萬。

已經有不少品牌陸續表態美製車零關稅話題，在福特野馬降價26萬、Infiniti QX60降幅30萬後，作為台灣汽車銷售龍頭的TOYOTA也有動作了（連結），新Sienna 7人座MPV於環境部送測曝光，且還出現四驅新車型，若爭取到零關稅，已經有不少敲碗許願Sienna也來個大降價30萬！

▲新Solterra電動跑旅搭載雙馬達四驅，相較改款前降幅20萬。

前有TOYOTA bZ4降價帶來實質銷量，作為雙生車的速霸陸Solterra終於在本周上市，同樣以降價作為改款話題（連結），相較於改款前的189.8萬售價，最新上市的新Solterra電動跑旅下殺到169.8萬，且還擁有更完整的配備與雙馬達四驅魅力。

▲美製X5、X6本周推新年式，售價354萬起。

似乎還在觀望等零關稅正式拍板，台灣BMW本周推出新年式X5、X6美製休旅（連結），雖然售價不降反漲，但新年式X5、X6升級不少更超值配備，小漲7～9萬，售價354萬起。

▲國產新中型休旅預計下周上市，預期搭載有感的配備升級。

4月又有國產話題休旅準備上市，裕隆日產預告4月15日有新車（連結）！主題還是之 前熱銷的Sakura新車型，從品牌策略操作來看，4月15日預計推出新X-Trail Sakura，將透過配備升級方式強化競爭力，而改款X-Trail則預計今年稍晚推出。