「台灣福斯休旅」折價下殺33萬！7人座、Tiguan最多砍17萬

▲台灣福斯4月購車誠意滿滿！T-Roc休旅折價33萬。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯4月購車福利很有感！多車系均有折價優惠，又以T-Roc折價33萬最有誠意，另包含熱門的Golf、Polo、Tiguan等都在名單中，7人座MPV Touran也達到折價17萬之譜。

大改款新一代T-Roc登台在即，已經在台灣測試中，預計今年上市發表，而針對現行款則加大促銷出清，目前台灣在售的T-Roc休旅，包含R性能車，售價114.8～182.8萬，4月針對指定車型，享有33萬現金折價。

▲7人座Touran折價17萬，Tiguan休旅也有11萬優惠。

主力的Tiguan休旅、Golf、Polo掀背車等都在優惠名單，以上針對指定車型，Tiguan則有11萬折價，Golf、Polo則針對25年式的指定車型享5萬折價；電動車ID.4、ID.5也沒缺席，也都有5萬折價優惠。

7人座MPV Touran也來湊熱鬧，作為目前旗下MPV代表，Touran售價142.8萬採單1車型，4月購車促銷享17萬折價促銷。