台灣「福特新一代多人座MPV」10月上市！3車型規格曝光最多能坐9人

▲新一代福特Tourneo Custom旅行家即將上市，流出3種車型規格。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

福特六和預告10月23日上市新一代Tourneo Custom旅行家，而近來經銷端已有初步的車型規格流出，將有8人、9人座等車型，搭載2.0升柴油單一動力！

▲提供8、9人座等配置。

與福斯Transporter T7結為親家的福特旅行家，即將在10月23日台灣發表上市，經銷端流出資訊揭露，台灣新一代福特旅行家有9人座、8人座等配置，9人座為單滑門，而8人座則有雙滑門、豪華款等車型。

▲海外旅行家與福斯T7有PHEV、EV電動等車型可選，台灣首波僅提供2.0升柴油。

為了對應歐洲嚴苛的排放政策，福斯T7、福特旅行家於海外開始轉型電氣化策略，有插電式油電PHEV、全電動車型可選，不過從能源局送測資料來看，台灣新一代旅行家尚未導入PHEV、電動車款，乃是採用2.0升柴油配合8速變速箱，提供136、170匹馬力等輸出，油耗最佳表現來到14.3km/L。

▲車室科技質感大升級，擺脫過去沉重的陽春商用車。

外型雖與福斯T7有不少相似，但內裝熟悉的福特介面，新一代旅行家科技質感大進步，參考海外配置，換上13吋的SYNC多媒體螢幕、12吋數位儀錶等，減少過去沉重的商用車氣息，並會搭載基本的Co-Pilot安全輔助駕駛科技。