TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

▲澳洲TOYOTA銷售重點放在油電車，RAV4等休旅停售汽油款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

面臨全球的純電化政策，TOYOTA認為油電仍是未來發展重點目標，近來在澳洲市場上，原廠將重心放在油電銷售，逐漸停售RAV4等其他車款的汽油動力。

▲TOYOTA以油電、純電並行方式，朝碳中和目標努力。

澳洲TOYOTA原廠取消RAV4 2.0升汽油選項，未來僅提供2.5升油電動力，事實上，日前澳洲原廠日前才進行產品變更，Corolla Cross、Corolla房車、Camry、Kluger等車款也都取消汽油動力，全面以油電作為主力銷售。

除了上述的車款轉往油電動力銷售，同樣是熱銷車款的Yaris Cross、新一代C-HR在澳洲也僅有油電可選，未來在澳洲想要買到TOYOTA的純汽油車，就剩Land Cruiser、Hilux等大型休旅與皮卡車、GR Yaris、GR Corolla等性能車款以及商用車等。

▲澳洲TOYOTA RAV4車主，超過9成都選擇油電動力。

澳洲原廠接受外媒訪問表示，當地對於油電需求仍是穩定成長，油電車款在今年5月止達到總銷量的46.6%，而當中購買RAV4的車主，其中超過9成選擇油電動力。