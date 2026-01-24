TOYOTA推「V8大排量超跑GR GT」！實際行動宣示不把未來全押電動車

圖文／7Car 小七車觀點

在全球汽車產業面臨電動化加速與燃油車存續之間的變局，日本 Toyota 的產品策略再次成為業界焦點。面對中國大陸市場持續擴大電動車（EV）與插電式油電車（PHEV）銷售，以及歐洲市場因消費者接受度低於預期而放緩 EV 目標的現況，Toyota 的做法並未一面倒地投入純電車，而是持續以多元動力佈局回應市場需求。

Toyota 長期以來對內燃機（ICE）持肯定態度，一直對採取全面電動化策略的競爭對手與政策趨勢提出質疑。雖然 Toyota 也曾展示多款 EV 產品計畫，但在戰略層面始終維持平衡，將燃油、油電混合與電動動力共同納入產品線。這樣的思維在 Toyota 近期公布的 GR GT 超跑上表露無遺。這款確定量產的旗艦性能車採用雙渦輪增壓 4.0 L V8 油電混合動力，在排放法規逐步收緊與動力小型化浪潮之下推出自然進氣與高性能動力，不僅是動力規格上的反差，更是品牌定位與性能文化的象徵。

日本經濟新聞（Nikkei Asia）指出，GR GT 的動力系統並未引入 Yamaha 的支援，與 Toyota 早期的 2000GT 與 Lexus LFA 有所不同。Toyota 董事長豐田章男強調：「汽車作為工業產品，有被商品化的風險。引擎仍有它的角色」，凸顯出 Toyota 對自家動力核心技術的重視。

Toyota 在 2025 年 6 月曾召集供應商舉行內燃機研發會議，公布未來將持續開發新一代引擎、包括高性能輸出引擎，並計畫於 2030 年前維持引擎產量規模，表示 Toyota 預見燃油與混合動力在未來仍將占有一定比重，而非迅速退出市場。

即使如此，Toyota 對 EV 的投入也沒有放緩，特別是在中國大陸這樣的市場上。當地消費者對 EV 的接受度持續攀升，同時本地品牌競爭激烈，使得外資車廠面臨更大的壓力。Toyota 也指出在中國大陸，將專注於為中國大陸量身打造的車款，而非全球統一車型，確立 Toyota 在當地市場的在地化策略。

這樣的策略也已經在產品線上顯現。Toyota 與廣汽集團合資推出的 bZ3X 純電休旅自 2025 年 3 月上市後，自推出以來月銷突破 10,000 輛，搭載成本較低的鋰鐵磷酸電池，上市價格約 109,800 元人民幣，後續也有 bZ7 純電房車推出計畫。

在美國市場，由於 EV 接受度尚未形成絕對趨勢，Toyota 主要加碼油電混合車生產與投資。2025 年 11 月 12 日，Toyota 在北卡羅萊納州新建電池廠啟用。同日，Toyota 公布未來五年間在美投資高達 100 億美元，擴大油電車與相關零組件在美國的生產規模，包括提升五座工廠產能，並降低對日本本土進口的依賴。

從高性能 V8 混合動力到成本導向的鋰鐵電池技術，這樣的動力開發策略在研發與生產上也產生龐大的支出。Toyota 在截至 2025 年 3 月的財年中，研發費用達到約 1.3 兆日圓，與中國大陸品牌 BYD 相當，也顯著高於多數競爭對手。為分擔研發負擔，Toyota 近年也更積極尋求合作模式，包括與 NTT 在 AI 防撞技術上的合作，以及與 Waymo 在自動駕駛技術上的聯盟。

在市場逐漸聚焦「單一技術路線」的討論中，Toyota 不願押注於單一動力系統的策略看來風險不小。然而，如果全球汽車未來真如 Toyota 堅持的那樣是多元化而非統一化，那麼保留燃油引擎、同時佈局混合與電動動力，未嘗不是一種更穩健、長遠的決策。這種策略是否能在全球不同市場的變化中維持競爭力，仍值得後續觀察。