賓利訂製部門「第4輛Batur敞篷版」打造完成！4大首創滿滿藝術感

圖文／7Car 小七車觀點

Bentley 旗下客製化部門 Mulliner 近日完成第四台 Batur 敞篷版的打造，此車被譽為迄今為止「最具策展藝術」的版本。車主 Sonia Breslow 已非首次委託 Mulliner 訂製車輛，其收藏還包含 Blower 與 Speed Six 復刻系列，以及現代訂製車型 Bacalar。

Batur Convertible #4 的設計過程高度融入客戶個人喜好，並創下四項首例：首次採用客戶自選顏色的三色調塗裝，並以 6 毫米亮銀細線強調引擎蓋線條；首次實現車身顏色與敞篷帆布的完全匹配；首次搭載客戶設計的動態迎賓燈，以微鏡片投影手寫姓名；以及首次在車內應用 3D 列印白金材質裝飾。

外觀採用客戶命名的「Breslow Blue」為主調，並延伸至帆布車頂及車內 Airbridge 飾板。內飾以暖棕、焦糖色為主，搭配淺藍點綴，與外部藍色形成和諧對比。座椅、頭枕乃至儀表板皆採用對比縫線，甚至腳踏墊上也低調融入 Batur 火山輪廓圖案，彰顯細節連貫性。

車內保留 Bentley 經典的旋轉式顯示幕，三環儀表與時鐘面盤均採用緞面藍色訂製設計。方向盤上的上死點標記及風琴音栓控制鍵，更以 3D 列印白金打造，展現材質創新。儘管高度客製化，車輛仍搭載 Bentley 最強的 W12 雙渦輪增壓引擎，具備 740 匹馬力，確保旗艦級 GT 駕馭體驗。

Bentley 自 1919 年創立以來，始終以精湛手工與頂級材質打造奢華座駕。目前品牌正推動「Beyond100+」策略，預計 2035 年全面轉型純電動車廠，並在永續基礎上延續高端移動體驗與客製化傳統。