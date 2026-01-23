ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
賓利訂製部門「第4輛Batur敞篷版」打造完成！4大首創滿滿藝術感

圖文／7Car 小七車觀點

Bentley 旗下客製化部門 Mulliner 近日完成第四台 Batur 敞篷版的打造，此車被譽為迄今為止「最具策展藝術」的版本。車主 Sonia Breslow 已非首次委託 Mulliner 訂製車輛，其收藏還包含 Blower 與 Speed Six 復刻系列，以及現代訂製車型 Bacalar。

Bentley Mulliner 訂製部門打造第四台 Batur 敞篷版　客戶共創成就四大首創細節

Batur Convertible #4 的設計過程高度融入客戶個人喜好，並創下四項首例：首次採用客戶自選顏色的三色調塗裝，並以 6 毫米亮銀細線強調引擎蓋線條；首次實現車身顏色與敞篷帆布的完全匹配；首次搭載客戶設計的動態迎賓燈，以微鏡片投影手寫姓名；以及首次在車內應用 3D 列印白金材質裝飾。

Bentley Mulliner 訂製部門打造第四台 Batur 敞篷版　客戶共創成就四大首創細節

外觀採用客戶命名的「Breslow Blue」為主調，並延伸至帆布車頂及車內 Airbridge 飾板。內飾以暖棕、焦糖色為主，搭配淺藍點綴，與外部藍色形成和諧對比。座椅、頭枕乃至儀表板皆採用對比縫線，甚至腳踏墊上也低調融入 Batur 火山輪廓圖案，彰顯細節連貫性。

Bentley Mulliner 訂製部門打造第四台 Batur 敞篷版　客戶共創成就四大首創細節

Bentley Mulliner 訂製部門打造第四台 Batur 敞篷版　客戶共創成就四大首創細節

車內保留 Bentley 經典的旋轉式顯示幕，三環儀表與時鐘面盤均採用緞面藍色訂製設計。方向盤上的上死點標記及風琴音栓控制鍵，更以 3D 列印白金打造，展現材質創新。儘管高度客製化，車輛仍搭載 Bentley 最強的 W12 雙渦輪增壓引擎，具備 740 匹馬力，確保旗艦級 GT 駕馭體驗。

Bentley Mulliner 訂製部門打造第四台 Batur 敞篷版　客戶共創成就四大首創細節

Bentley Mulliner 訂製部門打造第四台 Batur 敞篷版　客戶共創成就四大首創細節

Bentley Mulliner 訂製部門打造第四台 Batur 敞篷版　客戶共創成就四大首創細節

Bentley Mulliner 訂製部門打造第四台 Batur 敞篷版　客戶共創成就四大首創細節

Bentley 自 1919 年創立以來，始終以精湛手工與頂級材質打造奢華座駕。目前品牌正推動「Beyond100+」策略，預計 2035 年全面轉型純電動車廠，並在永續基礎上延續高端移動體驗與客製化傳統。

Bentley Mulliner 訂製部門打造第四台 Batur 敞篷版　客戶共創成就四大首創細節

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

