TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV4！1.0升渦輪折合新台幣55萬

▲TOYOTA Raize小休旅於印尼發表GR Sport運動款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本暢銷小休旅TOYOTA Raize在母國都沒有的GR Sport運動款，反倒在印尼市場捷足先登，印尼針對TOYOTA Raize推出搶眼的GR Sport，當地售價僅要新台幣55萬就能入手！

▲TOYOTA Raize小休旅於印尼發表GR Sport運動款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Raize GR Sport外觀換上更醒目的空力套件，氣勢一點都不輸學長大哥RAV4。

TOYOTA Raize GR Sport在印尼亮相，讓日本消費者敲碗也想要，Raize GR Sport 採用GR家族專屬外觀套件，包含重新設計的前保桿造型、誇張下巴外觀和整體更強烈的空力造型。

搭配黑色 17 吋鋁圈及 GR 字樣裝飾，使整體視覺氣勢比標準款更強。內裝維持實用架構，以黑色主調搭配對比縫線與 GR 專屬飾件提升質感。印尼Raize GR Sport開價2.921億印尼盾，折合新台幣約55萬。

▲TOYOTA Raize小休旅於印尼發表GR Sport運動款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝換上GR象徵方向盤，並增加換檔撥片、動態模式切換按鍵。

內裝同樣很有料，方向盤新增動力模式切換按鍵以及換檔撥片，並印上GR家族Logo，讓內裝更有戰鬥感。可惜的是Raize GR Sport 的動力系統仍維持原本設定：搭載 1.0 升三缸渦輪增壓汽油引擎，最大輸出約 97 匹馬力，搭配 CVT 無段自排變速箱，並以前輪驅動為主。

