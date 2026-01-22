Volvo「全新休旅EX60全球首發」台灣導入再等等！跨界版同步亮相

▲Volvo帶來全新平台代表作EX60。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

Volvo於台灣時間1月22日凌晨在瑞典斯德哥爾摩舉行全球發表會，正式揭曉全新純電中型SUV EX60，這款被視為XC60純電對應款的重磅新車，不只續航大幅提升、充電速度出色，也展現 Volvo 旗下面向未來電動化的技術野心，台灣市場預計2027年導入。

▲EX60造型比XC60油車更有未來感，同時跨界版EX60 Cross Country同步亮相。

EX60外型延續 Volvo 最新電動車家族語彙，車頭採用封閉式格柵搭配分離式燈組設計，車身線條乾淨流暢，整體空氣力學表現出色，風阻係數僅 0.26 Cd，有助於提升實際續航里程表現。車身尺碼定位於中型休旅級距，視覺上比現行 XC60 更顯成熟沈穩。車身尺碼4,803x1,899x1,635mm、軸距達2,970mm。

▲跨界版車高增高，並加入防刮護板強調跨界氣息。

此外，發表會上同時亮相的還有EX60 Cross Country 跨界版本，採更高底盤與越野化外觀細節，更強調多用途與戶外能力。

▲EX60搭載全新SPA3平台，支援800V架構。

EX60 是 Volvo 首款採用全新純電專用平台 SPA3 的量產車，這平台強調高效能、輕量化與整合性，採用 cell-to-body 電池結構，電池直接整合入車身架構，有效提升能量密度並降低重量。

結合 Mega Casting 一體式壓鑄技術，以更大鑄件替代多個小零件，簡化構造、減少重量並加強剛性。支援 800 V 高電壓架構，可實現更快速的高功率直流快充。

▲EX60最高續航力810公里。

動力選擇上，EX60提供3種選擇，入門P6為單馬達後驅，電池容量83kWh，WLTP續航力620公里，輸出達374匹馬力；P10 AWD為雙馬達四驅，電池容量95kWh，輸出510匹馬力，續航力660公里。

P12 AWD作為旗艦款，同樣為雙馬達四驅，電池容量高達117kWh，輸出更驚人來到680匹馬力，續航力810公里刷新Volvo目前電動車紀錄。

▲內裝設計簡約豪華，更是首款支援Google AI 語音助理 Gemini。

車內受惠於長軸距與純電平台帶來的平整化地板設計，後座腿部空間表現更加寬裕，行李廂機能同步放大，對家庭或長途用車族群相當加分。EX60率先導入 Google AI 語音助理 Gemini，並透過 HuginCore 核心運算平台，整合 Google、NVIDIA 與 Qualcomm 的技術實力。只要像平常聊天一樣說話，就能完成導航搜尋、娛樂播放與車輛設定等操作。

全新車載多媒體系統在畫面流暢度、語音辨識準確性，以及導航地圖載入速度上都有明顯進化，也讓 EX60 的數位座艙體驗更貼近「未來車」定位。