ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Volvo「全新休旅EX60全球首發」台灣導入再等等！跨界版同步亮相

▲Volvo帶來全新平台代表作EX60。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo帶來全新平台代表作EX60。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

Volvo於台灣時間1月22日凌晨在瑞典斯德哥爾摩舉行全球發表會，正式揭曉全新純電中型SUV EX60，這款被視為XC60純電對應款的重磅新車，不只續航大幅提升、充電速度出色，也展現 Volvo 旗下面向未來電動化的技術野心，台灣市場預計2027年導入。

▲Volvo帶來全新平台代表作EX60。（圖／翻攝自Volvo）

▲EX60造型比XC60油車更有未來感，同時跨界版EX60 Cross Country同步亮相。

EX60外型延續 Volvo 最新電動車家族語彙，車頭採用封閉式格柵搭配分離式燈組設計，車身線條乾淨流暢，整體空氣力學表現出色，風阻係數僅 0.26 Cd，有助於提升實際續航里程表現。車身尺碼定位於中型休旅級距，視覺上比現行 XC60 更顯成熟沈穩。車身尺碼4,803x1,899x1,635mm、軸距達2,970mm。

▲Volvo帶來全新平台代表作EX60。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo帶來全新平台代表作EX60。（圖／翻攝自Volvo）

▲跨界版車高增高，並加入防刮護板強調跨界氣息。

此外，發表會上同時亮相的還有EX60 Cross Country 跨界版本，採更高底盤與越野化外觀細節，更強調多用途與戶外能力。

▲Volvo帶來全新平台代表作EX60。（圖／翻攝自Volvo）

▲EX60搭載全新SPA3平台，支援800V架構。

EX60 是 Volvo 首款採用全新純電專用平台 SPA3 的量產車，這平台強調高效能、輕量化與整合性，採用 cell-to-body 電池結構，電池直接整合入車身架構，有效提升能量密度並降低重量。

結合 Mega Casting 一體式壓鑄技術，以更大鑄件替代多個小零件，簡化構造、減少重量並加強剛性。支援 800 V 高電壓架構，可實現更快速的高功率直流快充。

▲Volvo帶來全新平台代表作EX60。（圖／翻攝自Volvo）

▲EX60最高續航力810公里。

動力選擇上，EX60提供3種選擇，入門P6為單馬達後驅，電池容量83kWh，WLTP續航力620公里，輸出達374匹馬力；P10 AWD為雙馬達四驅，電池容量95kWh，輸出510匹馬力，續航力660公里。

P12 AWD作為旗艦款，同樣為雙馬達四驅，電池容量高達117kWh，輸出更驚人來到680匹馬力，續航力810公里刷新Volvo目前電動車紀錄。

▲Volvo帶來全新平台代表作EX60。（圖／翻攝自Volvo）

▲內裝設計簡約豪華，更是首款支援Google AI 語音助理 Gemini。

車內受惠於長軸距與純電平台帶來的平整化地板設計，後座腿部空間表現更加寬裕，行李廂機能同步放大，對家庭或長途用車族群相當加分。EX60率先導入 Google AI 語音助理 Gemini，並透過 HuginCore 核心運算平台，整合 Google、NVIDIA 與 Qualcomm 的技術實力。只要像平常聊天一樣說話，就能完成導航搜尋、娛樂播放與車輛設定等操作。

全新車載多媒體系統在畫面流暢度、語音辨識準確性，以及導航地圖載入速度上都有明顯進化，也讓 EX60 的數位座艙體驗更貼近「未來車」定位。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：VolvoXC60XC90EX90V60S60電動車休旅車新能源EX30XC70EX60

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【倒車插隊？】搶車位差點撞到家人！ 孕婦氣到「當晚就生」

推薦閱讀

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV4！1.0升渦輪折合新台幣55萬

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV4！1.0升渦輪折合新台幣55萬

Skoda「入門小休旅推改款」後座升級按摩座椅！1.0、1.5升渦輪雙動力

Skoda「入門小休旅推改款」後座升級按摩座椅！1.0、1.5升渦輪雙動力

Volvo「全新休旅EX60全球首發」台灣導入再等等！跨界版同步亮相

Volvo「全新休旅EX60全球首發」台灣導入再等等！跨界版同步亮相

126.8萬起！台灣新年式「現代7人座MPV」開賣　後座配備升級更爽

126.8萬起！台灣新年式「現代7人座MPV」開賣　後座配備升級更爽

吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

盤點《愛情怎麼翻譯？》劇中4車款！男主角開英國豪華休旅有品味

盤點《愛情怎麼翻譯？》劇中4車款！男主角開英國豪華休旅有品味

最新文章

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV42026-01-22

Skoda「入門小休旅推改款」後座升級按摩座椅2026-01-22

Volvo「全新休旅EX60全球首發」2026-01-22

台灣新年式「現代7人座MPV」開賣2026-01-22

吉普創立85周年推藍哥紀念版車型2026-01-21

盤點《愛情怎麼翻譯？》劇中4車款2026-01-21

「台灣國產車」外銷海外2026-01-21

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里2026-01-21

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」2026-01-21

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世2026-01-21

熱門文章

台灣新年式「現代7人座MPV」開賣2026-01-22

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世2026-01-21

吉普創立85周年推藍哥紀念版車型2026-01-21

「MG全新7人座休旅」今年開賣2026-01-20

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」2026-01-21

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市2026-01-20

Volvo「全新休旅EX60全球首發」2026-01-22

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV42026-01-22

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里2026-01-21

「台灣國產車」外銷海外2026-01-21

相關新聞

吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

高雄BMW「校門口變火球」！狂竄濃煙還傳爆炸聲　嚇壞目擊者

高雄BMW「校門口變火球」！狂竄濃煙還傳爆炸聲　嚇壞目擊者

「台灣國產車」外銷海外！三菱貼牌全新電動車澳洲今年開賣

「台灣國產車」外銷海外！三菱貼牌全新電動車澳洲今年開賣

賓士大G越野休旅「化身900匹狂暴巨獸」！Brabus新作全球限量30輛

賓士大G越野休旅「化身900匹狂暴巨獸」！Brabus新作全球限量30輛

Lexus新世代ES「日本改裝廠推運動化套件」！修飾細節營造視覺氛圍

Lexus新世代ES「日本改裝廠推運動化套件」！修飾細節營造視覺氛圍

讀者迴響

熱門文章

126.8萬起！台灣新年式「現代7人座MPV」開賣　後座配備升級更爽

126.8萬起！台灣新年式「現代7人座MPV」開賣　後座配備升級更爽

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

Volvo「全新休旅EX60全球首發」台灣導入再等等！跨界版同步亮相

Volvo「全新休旅EX60全球首發」台灣導入再等等！跨界版同步亮相

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV4！1.0升渦輪折合新台幣55萬

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV4！1.0升渦輪折合新台幣55萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366