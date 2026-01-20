ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
賓士大G越野休旅「化身900匹狂暴巨獸」！Brabus新作全球限量30輛

圖文／7Car 小七車觀點

德國改裝品牌 Brabus 日前發表全新限量力作「900 Rocket Edition」，以現行 Mercedes-AMG G 63 (W465) 為基礎，打造全球僅 30 輛的頂級性能 SUV。此車款提供「Signature Black」與「Stealth Gray」兩種專屬外觀設定，並以大幅提升的動力與全車碳纖維寬體套件為核心亮點。

全車披上專為此車開發的 Brabus 900 Rocket Edition 裸露碳纖維寬體套件，包含前保桿、寬體輪拱、發光水箱護罩框、側裙與後擾流等。車側裝配 24 吋 BRABUS Monoblock II EVO 三輻式鍛造輪圈，搭配前 295/30 ZR 24、後 355/25 ZR 24 高性能輪胎，並於輪圈上加裝碳纖維空力葉片。車尾則設有側出式雙排氣尾管與發光 Brabus 字樣。

內裝採 Brabus Masterpiece 等級手工訂製，以黑色高級皮革為主，並於「Stealth Gray」車型加入 Dinamica 超細纖維材質。車內大量運用碳纖維飾板與鋁質部件點綴，座椅與門板以 Brabus「Shell」菱格紋縫線加工，並繡有雙 B 徽飾。此外，全新開發的碳纖維換檔撥片整合 LED 轉速指示燈，可依引擎轉速變換燈色提示換檔時機。為提升使用便利性，兩車均配備「Easy Entry」車門鉸鏈，可將開啟角度擴大至 90 度，方便後座乘客進出。每輛車更隨車附贈一款以相同皮革工藝製作的 Brabus Weekender 旅行袋，與內裝完美匹配。

此車命名源自其核心動力單元 — Brabus ROCKET 900 4.5 升 V8 雙渦輪增壓引擎。透過擴缸至 84 毫米、換裝鍛造活塞與特製曲軸，排氣量自原廠 3,982 c.c. 提升至 4,407 c.c.，並搭配強化渦輪系統與專屬進排氣設定。最大輸出達到 900 hp / 1,250 Nm，較原廠提升 315 hp / 400 Nm，0–100 km/h 加速僅需 3.7 秒，極速電子限速為 240 km/h。

綜上所述，Brabus 900 Rocket Edition 不僅是動力數據的極致展現，更是一場從機械工程、空氣力學到頂級工藝的全面進化。它以僅限量 30 輛的稀有姿態，將 Mercedes-AMG G 63 的狂野基因淬煉至全新高度 — 從外觀裸露碳纖維的張揚霸氣，到內裝 Masterpiece 級別的一針一線，皆貫徹著「毫不妥協」的改裝哲學。這款車最終超越了一般性能強化的範疇，成為一件融合尖端科技與奢華質感的移動藝術品，專為那些追求極致獨特、並渴望在每一段旅程中皆主宰全場的鑑賞家而生。

