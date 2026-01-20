福特推「暗黑野馬跑車」性能再升級！機械增壓上身鎖定賽道玩家

圖文／7Car 小七車觀點

Ford Mustang GTD 以接近超跑等級的設定與極為限量的產量，成為 Ford 近年最具話題性的性能旗艦之一，但其定位與條件也讓多數消費者只能遠觀。為了讓更多性能車迷能接觸到 GTD 的核心技術，Ford 正式揭露 2026 年式 Mustang Dark Horse SC，這款新車被視為介於現行 Dark Horse 與 GTD 之間的關鍵角色，主打更貼近賽道取向的設定，同時保有相對親民的距離感。

Dark Horse SC 的動力核心來自 GTD 所使用的 5.2 L V8 引擎，並加裝機械增壓系統，僅搭配 7 速雙離合器變速系統。雖然原廠尚未公布最終輸出數據，但可確定的是，其性能定位將高於自然進氣 5.0 L V8、最大輸出 507 匹馬力的現行 Dark Horse。

在開發過程中，Dark Horse SC 與 Mustang GTD 以及 GT3 賽車同步進行測試，測試場地包括 Sebring 與 Virginia International Raceway，這也直接影響到車輛硬體配置。車上導入 Brembo 碳陶瓷煞車系統、鍛造懸吊連桿、鎂合金避震塔拉桿，以及新世代 MagneRide 主動式懸吊系統，這些皆來自與 GTD 共同開發的成果，讓 Dark Horse SC 在賽道操控與耐久性方面具備更高水準。

選配 Track Pack 套件後，車輛設定將進一步朝向純賽道取向發展，包含碳纖維輪圈、Michelin Pilot Sport Cup 2 R 輪胎，以及經過重新調校的空氣力學套件。透過鴨尾式行李廂蓋與大型後尾翼配置，車輛在 290 km/h 時可產生約 281 kg 的後軸下壓力，同時搭配具散熱孔設計的鋁合金引擎蓋，提升冷卻效率與前軸平衡表現。Track Pack 也同步進行輕量化處理，整體車重可減少約 68 kg。

座艙部分，Dark Horse SC 延續 GTD 的設計元素，採用平底式方向盤並整合性能控制介面，內裝材質則以 Alcantara 與碳纖維飾板為主，強化駕駛氛圍。另可選配 Recaro 跑車座椅，而在 Track Pack 設定下，後座將被完全移除，改以置物平台取代，提供賽道裝備使用空間。

在動態控制系統方面，Ford 為 Dark Horse SC 導入可變循跡控制系統，提供 5 種介入程度設定，並具備完全關閉模式，讓駕駛可依自身技術與路況自由調整車輛反應。這樣的設定也顯示，Dark Horse SC 不僅是一輛外型張揚的性能車，更是一款以駕駛操作為核心的賽道取向 Mustang。

雖然 Ford 尚未公布正式售價與完整配備編成，但從其技術背景與硬體配置來看，Dark Horse SC 明確扮演 GTD 技術下放的重要角色，為 Mustang 車系補齊高性能市場的關鍵拼圖，同時也讓品牌性能血統延伸至更實際的使用層級。