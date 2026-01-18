ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

歐寶「暢銷車Astra雙車型推新改款」！汽油＆油電＆電動同時供應

圖文／7Car 小七車觀點

Opel 於本屆布魯塞爾車展正式發表全新 Astra 及 Astra Sports Tourer 車型，由品牌執行長 Florian Huettl 與行銷副總裁 Rebecca Reinermann 共同揭幕。新車外觀更為銳利現代，並搭載發光式 Opel Blitz 廠徽與 Opel Compass 標誌，標誌著這款暢銷緊湊車系邁入新階段。

更銳利、更環保、更電動化　新款 Opel Astra & Astra Sports Tourer 正式登場

全新 Astra 配備品牌領先的 Intelli-Lux HD 矩陣頭燈，透過超過五萬個照明元件提供精準路況照明。內裝座椅全面採用 100% 回收材質，兼顧舒適性與資源永續。原廠強調以光效取代鍍鉻飾條的設計，亦是品牌邁向環保的重要一步。

更銳利、更環保、更電動化　新款 Opel Astra & Astra Sports Tourer 正式登場

新 Astra 提供多樣化動力系統，包含高效內燃引擎、48V 輕油電、插電式油電及純電版本。其中純電車型在 WLTP 測試規範下最高續航里程達 454 公里，滿足不同消費者的用車需求。

更銳利、更環保、更電動化　新款 Opel Astra & Astra Sports Tourer 正式登場

更銳利、更環保、更電動化　新款 Opel Astra & Astra Sports Tourer 正式登場

除 Astra 外，Opel 亦於展區展示多款電動車型，包含性能版 Mokka GSE、首款純電四驅車 Grandland Electric AWD，以及 Frontera Electric 長續航版本。同時，品牌也公布 Corsa 連續五年蟬聯德國最暢銷小型車，並在 2025 年再度成為英國市場同級最受歡迎車款。

更銳利、更環保、更電動化　新款 Opel Astra & Astra Sports Tourer 正式登場

更銳利、更環保、更電動化　新款 Opel Astra & Astra Sports Tourer 正式登場

更銳利、更環保、更電動化　新款 Opel Astra & Astra Sports Tourer 正式登場

新款 Opel Astra 及 Astra Sports Tourer 的亮相，不僅是品牌旗下暢銷車系的全面進化，更展現了 Opel 對於未來移動願景的清晰佈局。從融合科技感與環保理念的設計，到涵蓋多元動力的電氣化選擇，Astra 車系正以更具智慧與永續性的姿態，回應市場對節能與創新科技的期待。而品牌於展區呈現的全方位電動車陣容，與 Corsa 持續穩固的市場佳績，皆印證了 Opel 在轉型之路上已穩健邁步。隨著光效廠徽照亮前路，Opel 正以堅實的產品陣線，駛向更明亮且永續的未來。

更銳利、更環保、更電動化　新款 Opel Astra & Astra Sports Tourer 正式登場

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Opel歐寶AstraSportsTourer汽車新車電動車油電車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【孩子的童言童語XD】媽要帶他下樓搭娃娃車！4歲兒：妳去化妝

推薦閱讀

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

歐寶「暢銷車Astra雙車型推新改款」！汽油＆油電＆電動同時供應

歐寶「暢銷車Astra雙車型推新改款」！汽油＆油電＆電動同時供應

最新文章

歐寶暢銷車Astra推新改款2026-01-18

馬自達發表全新車色CX-5首搭2026-01-18

Honda最新輕量化露營拖車亮相2026-01-18

KIA手排旅行車K4 Sportswagon登場2026-01-18

新一代「Mazda CX-5海外售價出爐」2026-01-17

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬2026-01-17

BMW「M高性能車邁入電動化時代」2026-01-17

Skoda新旗艦7人座電動休旅車來了2026-01-17

Honda宣布全面啟用全新H廠徽2026-01-17

賓士最新世界紀錄概念車快閃台灣2026-01-16

熱門文章

馬自達發表全新車色CX-5首搭2026-01-18

歐寶暢銷車Astra推新改款2026-01-18

新一代「Mazda CX-5海外售價出爐」2026-01-17

KIA手排旅行車K4 Sportswagon登場2026-01-18

三陽DRGBT小改款上市3天接單破千2026-01-15

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬2026-01-17

Skoda新旗艦7人座電動休旅車來了2026-01-17

台灣「福斯7人座休旅」降價42萬賣光了2026-01-08

「改款新HONDA Fit」只賣30萬新台幣2026-01-16

台灣賓士「兩款休旅大降價25萬」門檻更親民2026-01-10

相關新聞

馬自達發表全新車色「暢銷休旅CX-5首搭」！海軍雲母藍更深邃優雅

馬自達發表全新車色「暢銷休旅CX-5首搭」！海軍雲母藍更深邃優雅

KIA手排旅行車「K4 Sportswagon登場」！長車尾設定線條更流暢

KIA手排旅行車「K4 Sportswagon登場」！長車尾設定線條更流暢

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬！中型90萬有找就能入手

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬！中型90萬有找就能入手

BMW「M高性能車邁入電動化時代」！4馬達上身還可切換純後驅模式

BMW「M高性能車邁入電動化時代」！4馬達上身還可切換純後驅模式

Skoda「全新旗艦7人座電動休旅車」來了！Peaq預定今年夏季全球首發

Skoda「全新旗艦7人座電動休旅車」來了！Peaq預定今年夏季全球首發

讀者迴響

熱門文章

馬自達發表全新車色「暢銷休旅CX-5首搭」！海軍雲母藍更深邃優雅

馬自達發表全新車色「暢銷休旅CX-5首搭」！海軍雲母藍更深邃優雅

歐寶「暢銷車Astra雙車型推新改款」！汽油＆油電＆電動同時供應

歐寶「暢銷車Astra雙車型推新改款」！汽油＆油電＆電動同時供應

新一代「Mazda CX-5海外售價出爐」台灣今年導入！折合新台幣94萬

新一代「Mazda CX-5海外售價出爐」台灣今年導入！折合新台幣94萬

KIA手排旅行車「K4 Sportswagon登場」！長車尾設定線條更流暢

KIA手排旅行車「K4 Sportswagon登場」！長車尾設定線條更流暢

三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠

三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬！中型90萬有找就能入手

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬！中型90萬有找就能入手

Skoda「全新旗艦7人座電動休旅車」來了！Peaq預定今年夏季全球首發

Skoda「全新旗艦7人座電動休旅車」來了！Peaq預定今年夏季全球首發

台灣「福斯7人座休旅」降價42萬賣光了！今年等全新Tayron來補位

台灣「福斯7人座休旅」降價42萬賣光了！今年等全新Tayron來補位

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366