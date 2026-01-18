歐寶「暢銷車Astra雙車型推新改款」！汽油＆油電＆電動同時供應

圖文／7Car 小七車觀點

Opel 於本屆布魯塞爾車展正式發表全新 Astra 及 Astra Sports Tourer 車型，由品牌執行長 Florian Huettl 與行銷副總裁 Rebecca Reinermann 共同揭幕。新車外觀更為銳利現代，並搭載發光式 Opel Blitz 廠徽與 Opel Compass 標誌，標誌著這款暢銷緊湊車系邁入新階段。

全新 Astra 配備品牌領先的 Intelli-Lux HD 矩陣頭燈，透過超過五萬個照明元件提供精準路況照明。內裝座椅全面採用 100% 回收材質，兼顧舒適性與資源永續。原廠強調以光效取代鍍鉻飾條的設計，亦是品牌邁向環保的重要一步。

新 Astra 提供多樣化動力系統，包含高效內燃引擎、48V 輕油電、插電式油電及純電版本。其中純電車型在 WLTP 測試規範下最高續航里程達 454 公里，滿足不同消費者的用車需求。

除 Astra 外，Opel 亦於展區展示多款電動車型，包含性能版 Mokka GSE、首款純電四驅車 Grandland Electric AWD，以及 Frontera Electric 長續航版本。同時，品牌也公布 Corsa 連續五年蟬聯德國最暢銷小型車，並在 2025 年再度成為英國市場同級最受歡迎車款。

新款 Opel Astra 及 Astra Sports Tourer 的亮相，不僅是品牌旗下暢銷車系的全面進化，更展現了 Opel 對於未來移動願景的清晰佈局。從融合科技感與環保理念的設計，到涵蓋多元動力的電氣化選擇，Astra 車系正以更具智慧與永續性的姿態，回應市場對節能與創新科技的期待。而品牌於展區呈現的全方位電動車陣容，與 Corsa 持續穩固的市場佳績，皆印證了 Opel 在轉型之路上已穩健邁步。隨著光效廠徽照亮前路，Opel 正以堅實的產品陣線，駛向更明亮且永續的未來。