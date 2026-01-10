美規車零關稅還有戲？台灣賓士「兩款休旅大降價25萬」門檻更親民

▲台灣賓士官網開賣新年式AMG GLE 53休旅，售價大降25萬。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

台灣賓士2026年剛開始動作不小，雖然沒有大張旗鼓開記者會與釋出新聞稿，但官網已經悄悄更新AMG GLE 53 與 GLE 53 Coupe車系資訊，新增全新的「星夜版（Night Edition）」取代過去車型，且售價還直接降價下修 25 萬元，讓不少車迷忍不住猜測，這波調整是不是跟「美規車零關稅」的市場風聲有關。

▲新年式AMG GLE 53以星夜版取代原本車型。

台灣賓士GLE車系從北美進口，如今AMG GLE 53大幅降價達25萬，也被不少人臆測是否為了美規零關稅開始布局。相較去年481、514萬售價，新推出的AMG GLE 53同樣維持2款車型，並以「星夜版（Night Edition）」對外溝通販售，2款售價分別調降25萬來到456與489萬。

▲價格雖然大降25萬，不過配備則有微幅刪減。

不過價格雖然降25萬，但配備來說有小幅變動。這次星夜版的調整方向其實很明確，就是更聚焦AMG風格與外型氣勢，新增標配AMG套件、車門自動吸附等。

內裝則取消四區恆溫空調，改成雙區，另外取消空氣淨化系統，第二排電動座椅取消，GLE 53 Coupe刪除HUD抬頭顯示器。

簡單說，這次不是「全面升級」，而是把重心放在 型、性能氛圍與售價吸引力，對於本來就衝著 AMG 動力而來的買家來說，影響可能沒想像中大。

雖然官方沒有明講降價原因，但在近期「美規進口車關稅是否鬆動」的討論聲浪下，這次 AMG GLE 53 的售價調整，自然被外界拿來做連結。