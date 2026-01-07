ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA入門休旅「今年推大改款、追加7人座」！1.2升油電又省油

▲TOYOTA Raize日本傳出正籌備大改款！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本TOYOTA今年將針對Raize小休旅進行大改款，同時延伸推出全新7人座。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本TOYOTA日前就註冊TOYOTA Raize Space全新車名為日後埋下伏筆，今年將針對Raize小休旅進行換代改款，並藉著改款契機，趁勢推出全新Raize Space鎖定7人座市場，再為TOYOTA Raize提升戰力！

▲Raize在日本相當暢銷，今年有望推出放大版的7人座。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

▲Raize在日本相當暢銷，今年有望推出放大版的7人座。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

▲TOYOTA Raize Space甚至已在台灣完成註冊。

TOYOTA Raize是日本相當熱銷的入門休旅，定位在Yaris Cross之下，採用DNGA平台與Daihatsu Rocky共享技術。目前標準款5人座Raize售價落在170萬日圓左右（折合新台幣約35萬），未來Raize Space 7人座車型售價估計也不會超過新台幣百萬。

TOYOTA Raize尺碼車長3.9米、軸距2.5米左右，Raize Space 7人座車型將放大到4.3米車長、2.6米軸距，爭取更好的3排7人座空間發揮。

全新改款將延續搭載來自大發Daihatsu 的 1.2升e-SMART Hybrid 油電系統，其中以電動馬達為主要輸出，並預估平均油耗將達 24 km/L。此外，亦可能提供搭載 1.0升3缸渦輪引擎的純燃油版本供選擇。

