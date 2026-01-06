ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市！搭載1.0升動力

▲Nissan於印度揭露全新Gravite 7人座。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan全新7人座Gravite預計於1月印度首發。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

借用雷諾平台技術，Nissan全新7人座Gravite預告將在1月21日印度上市，該車屬於親民、平價的7人座作品，搭載1.0升動力，要為當地經濟型買家帶來新選擇。

▲Nissan於印度揭露全新Gravite 7人座。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Gravite主攻平價7人座MPV市場。

Nissan Gravite全新MPV車長預計落在3.9～4米左右，但內部可是具有不容小覷的3排7人座空間，該車是來自雷諾Renault Triber雙生貼牌車，不過在設計上，Gravite則大幅換新一番，打造出屬於品牌專屬的風格。

Gravite 主打3排7人座配置，並強調彈性運用機能，後排座椅可依需求進行調整或收折，對於日常通勤、家庭出遊甚至小型商務用途都能兼顧。這類以「空間最大化」為導向的 MPV，在印度與東南亞市場仍相當吃香。

▲Nissan於印度揭露全新Gravite 7人座。（圖／翻攝自Nissan）

▲動力採用1.0升自然進氣。

動力部分則以實用為優先考量，預期搭載1.0升自然進氣汽油引擎，搭配手排或自排變速箱，訴求的是好養、省油與維修成本低，並非性能取向。這樣的設定，也清楚點出 Gravite 的產品定位，就是一輛「讓更多人買得起、用得久」的家庭用車。

