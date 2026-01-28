「TOYOTA新休旅開賣」40萬新台幣有找！海外特仕車超帥不陽春

▲海外印度推出超帥Urban Cruiser Hyryder特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

作為印度熱銷的TOYOTA Urban Cruiser Hyryder入門休旅，動作花招百出，最近又推出全新的Aero Edition 特仕版，以更具動感的外觀與專屬空力套件作為產品強化重點，為同級休旅注入更強烈的視覺個性，當地售價折合新台幣約39萬！

▲Urban Cruiser Hyryder動力採用1.5升自然進氣，也可選擇高規的1.5升油電。

Urban Cruiser Hyryder熱門小休旅在印度市場是TOYOTA與Suzuki合作打造的結晶，而Suzuki Grand Vitara則作為雙生車，均採用1.5升油電動力，平均油耗可達27.9km/L。

Urban Cruiser Hyryder日前才推出外觀套件，這次直接把原本全套套件搬上車以Aero Edition 特仕版開賣，印度售價112.6 萬盧比起，折合新台幣39萬。

▲特仕車賦予全套動感的空力套件，讓這款入門小休旅一點都不陽春。

Aero Edition 透過新增前保桿下擾流、側裙以及後保桿下擾流等專屬套件，強化整車的運動氣息與空氣力學表現，讓外觀線條更具侵略性與動感。

Aero Edition維持原有四種車色選擇，讓消費者可以依照喜好搭配個性風格。此外車室內陳仍沿用既有配置設計，提供寬敞的乘坐空間與實用機能，兼顧家用與日常通勤需求。