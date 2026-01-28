1,390萬起、台灣千萬超跑再加1！「法拉利Amalfi」發表　第4季交車

▲法拉利在台發表新Amalfi，預計今年就可以交車。（圖／翻攝自法拉利）

記者徐煜展／綜合報導

法拉利Ferrari於1月28日台灣正式發表Amalfi，作為Roma後繼車接班人，不僅承襲性能的優異、殺氣的空氣力學外觀，售價也是相當驚人，台灣開價1,390萬起，預計今年交車後，台灣道路上看到它可要當心了！

Amalfi承襲自California、Portofino 到Roma 的命名傳統，不僅展現品牌在V8 2+ 硬頂車型的經典傳承，更彰顯 GT 跑車風格的大幅躍進。Amalfi 的靈感源自義大利中部著名的阿瑪菲（Amalfi）海岸。

強悍性能表現源自Maranello工程團隊重新調校，以3,855 cc 雙渦輪增壓 V8 引擎，是 F154 系列引擎的革新之作，該系列引擎是近代汽車史上獲國際獎項最多的動力系統，當轉速達到7,500 rpm時，最大輸出功率可達 640匹馬力。

搭配8 速濕式雙離合器變速箱，且進一步採用效能更高的控制單元，與引擎控制軟體深度整合，確保迅捷且平順的換檔體驗，造就出色亮眼的性能表現：0～100 km/h 加速僅需 3.3 秒，0～200 km/h 加速僅 9.0 秒。

作為Roma的繼任車型，Amalfi重新詮釋 V8 2+ 硬頂 Berlinetta 車型的經典設計理念，巧妙融合傳統與創新元素的設計語彙，重塑躍馬品牌的美學標竿。以雕塑般的立體曲面勾勒出一體式流線造型，展現動感純粹的美學力量，為整車賦予蓄勢待發的動感姿態。車體造型貫徹了「化繁為簡」的設計哲學，俐落線條與幾何美感十足的輪廓相互呼應，共同描繪出極具雕塑感的流暢車身。

Amalfi 延續雙座艙配置，搭載配備實體按鍵的全新方向盤設計，左側標誌性鋁製啟動按鈕的經典回歸，重現更具觸覺回饋的操控手感。整合式中央顯示螢幕與空調出風口，以簡潔流暢的造型語彙呈現一體式視覺結構，中央鞍座更巧妙地融入換檔結構、鑰匙插槽、無線充電板及其他輔助控制功能，兼顧實用性與洗鍊設計感。

全新升級的人機互動系統以三組主要顯示螢幕為核心，15.6 吋的數位儀錶板可即時顯示駕駛與車輛動態資訊；中央10.25 吋的電容式觸控螢幕，支援多媒體、廣播、電話、螢幕鏡像、空調系統、座椅調整及車輛設定等多項便利功能；另有一組 8.8 吋的乘客專屬螢幕，可即時呈現 G 值、引擎轉速等性能資訊，同時，標配 Apple CarPlay與 Android Auto功能，中央控制區同時整合手機無線充電設備。