ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

1,390萬起、台灣千萬超跑再加1！「法拉利Amalfi」發表　第4季交車

▲法拉利在台發表新Amalfi，預計今年就可以交車。（圖／翻攝自法拉利）

▲法拉利在台發表新Amalfi，預計今年就可以交車。（圖／翻攝自法拉利）

記者徐煜展／綜合報導

法拉利Ferrari於1月28日台灣正式發表Amalfi，作為Roma後繼車接班人，不僅承襲性能的優異、殺氣的空氣力學外觀，售價也是相當驚人，台灣開價1,390萬起，預計今年交車後，台灣道路上看到它可要當心了！

▲法拉利在台發表新Amalfi，預計今年就可以交車。（圖／翻攝自法拉利）

▲法拉利在台發表新Amalfi，預計今年就可以交車。（圖／翻攝自法拉利）

Amalfi承襲自California、Portofino 到Roma 的命名傳統，不僅展現品牌在V8 2+ 硬頂車型的經典傳承，更彰顯 GT 跑車風格的大幅躍進。Amalfi 的靈感源自義大利中部著名的阿瑪菲（Amalfi）海岸。

強悍性能表現源自Maranello工程團隊重新調校，以3,855 cc 雙渦輪增壓 V8 引擎，是 F154 系列引擎的革新之作，該系列引擎是近代汽車史上獲國際獎項最多的動力系統，當轉速達到7,500 rpm時，最大輸出功率可達 640匹馬力。

▲法拉利在台發表新Amalfi，預計今年就可以交車。（圖／翻攝自法拉利）

搭配8 速濕式雙離合器變速箱，且進一步採用效能更高的控制單元，與引擎控制軟體深度整合，確保迅捷且平順的換檔體驗，造就出色亮眼的性能表現：0～100 km/h 加速僅需 3.3 秒，0～200 km/h 加速僅 9.0 秒。

▲法拉利在台發表新Amalfi，預計今年就可以交車。（圖／翻攝自法拉利）

作為Roma的繼任車型，Amalfi重新詮釋 V8 2+ 硬頂 Berlinetta 車型的經典設計理念，巧妙融合傳統與創新元素的設計語彙，重塑躍馬品牌的美學標竿。以雕塑般的立體曲面勾勒出一體式流線造型，展現動感純粹的美學力量，為整車賦予蓄勢待發的動感姿態。車體造型貫徹了「化繁為簡」的設計哲學，俐落線條與幾何美感十足的輪廓相互呼應，共同描繪出極具雕塑感的流暢車身。

Amalfi 延續雙座艙配置，搭載配備實體按鍵的全新方向盤設計，左側標誌性鋁製啟動按鈕的經典回歸，重現更具觸覺回饋的操控手感。整合式中央顯示螢幕與空調出風口，以簡潔流暢的造型語彙呈現一體式視覺結構，中央鞍座更巧妙地融入換檔結構、鑰匙插槽、無線充電板及其他輔助控制功能，兼顧實用性與洗鍊設計感。

全新升級的人機互動系統以三組主要顯示螢幕為核心，15.6 吋的數位儀錶板可即時顯示駕駛與車輛動態資訊；中央10.25 吋的電容式觸控螢幕，支援多媒體、廣播、電話、螢幕鏡像、空調系統、座椅調整及車輛設定等多項便利功能；另有一組 8.8 吋的乘客專屬螢幕，可即時呈現 G 值、引擎轉速等性能資訊，同時，標配 Apple CarPlay與 Android Auto功能，中央控制區同時整合手機無線充電設備。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：法拉利PurosangueSF90Urus休旅車超跑跑車性能利曼290 GTBSpecialeAmalfi

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不用聽漏音了】媽驚喜送金唱片門票！2女兒感動爆哭：妳怎麼會有

推薦閱讀

1,390萬起、台灣千萬超跑再加1！「法拉利Amalfi」發表　第4季交車

1,390萬起、台灣千萬超跑再加1！「法拉利Amalfi」發表　第4季交車

售價120萬曝光！「台灣Peugeot新掀背」稅金9000元有找　保發中心價格揭露

售價120萬曝光！「台灣Peugeot新掀背」稅金9000元有找　保發中心價格揭露

「TOYOTA新休旅開賣」40萬新台幣有找！海外特仕車超帥不陽春

「TOYOTA新休旅開賣」40萬新台幣有找！海外特仕車超帥不陽春

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV4！台灣今年進口導入

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV4！台灣今年進口導入

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV4！全新油電加持更省油

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV4！全新油電加持更省油

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表！放大版7人座RAV4要來了

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表！放大版7人座RAV4要來了

最新文章

「法拉利Amalfi」台灣發表2026-01-28

「台灣Peugeot新掀背」稅金9000元有找2026-01-28

「TOYOTA新休旅開賣」40萬新台幣有找2026-01-28

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV42026-01-28

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV42026-01-28

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表2026-01-28

Honda傳奇名號HRC即將掛上市售車2026-01-27

TOYOTA暴力鴨推致敬9屆冠軍特別版2026-01-27

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市2026-01-27

現代「大改款入門小休旅海外現身」2026-01-27

熱門文章

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV42026-01-28

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表2026-01-28

「台灣Peugeot新掀背」稅金9000元有找2026-01-28

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV42026-01-28

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市2026-01-27

Honda傳奇名號HRC即將掛上市售車2026-01-27

TOYOTA暴力鴨推致敬9屆冠軍特別版2026-01-27

「TOYOTA新休旅開賣」40萬新台幣有找2026-01-28

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人2026-01-27

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見2026-01-26

相關新聞

售價120萬曝光！「台灣Peugeot新掀背」稅金9000元有找　保發中心價格揭露

售價120萬曝光！「台灣Peugeot新掀背」稅金9000元有找　保發中心價格揭露

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表！放大版7人座RAV4要來了

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表！放大版7人座RAV4要來了

Honda傳奇名號「HRC即將掛上市售車」！強化性能形象姿態更嗆辣

Honda傳奇名號「HRC即將掛上市售車」！強化性能形象姿態更嗆辣

TOYOTA「新跨界電動休旅北美開賣」台灣雙生車今年見！折合新台幣142萬

TOYOTA「新跨界電動休旅北美開賣」台灣雙生車今年見！折合新台幣142萬

福斯「新休旅上路測試」命名ID.Tiguan！最快今年發表問世

福斯「新休旅上路測試」命名ID.Tiguan！最快今年發表問世

讀者迴響

熱門文章

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV4！台灣今年進口導入

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV4！台灣今年進口導入

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表！放大版7人座RAV4要來了

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表！放大版7人座RAV4要來了

售價120萬曝光！「台灣Peugeot新掀背」稅金9000元有找　保發中心價格揭露

售價120萬曝光！「台灣Peugeot新掀背」稅金9000元有找　保發中心價格揭露

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV4！全新油電加持更省油

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV4！全新油電加持更省油

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市守住百萬內！5人、7人座都有

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市守住百萬內！5人、7人座都有

Honda傳奇名號「HRC即將掛上市售車」！強化性能形象姿態更嗆辣

Honda傳奇名號「HRC即將掛上市售車」！強化性能形象姿態更嗆辣

TOYOTA暴力鴨「推致敬9屆冠軍特別版」！法國旗上身黑化帥到爆

TOYOTA暴力鴨「推致敬9屆冠軍特別版」！法國旗上身黑化帥到爆

「TOYOTA新休旅開賣」40萬新台幣有找！海外特仕車超帥不陽春

「TOYOTA新休旅開賣」40萬新台幣有找！海外特仕車超帥不陽春

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366