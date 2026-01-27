現代「大改款入門小海外現身」今年發表！挑戰TOYOTA神車Yaris Cross

▲新一代Hyundai Bayon海外首度被目擊！預計今年發表。（圖／翻攝自Instagram@shorts_car）

記者徐煜展／綜合報導

Hyundai 在歐洲主打的入門小休旅Bayon，準備要換代大改款。最近海外捕捉到全新世代Bayon的測試車，不只外型和現行款差很大，動力系統也傳出會有明顯進化，預計今年上陣挑戰TOYOTA神車Yaris Cross。

▲Bayon大改款大整容，猶如方盒子的越野小休旅。

Bayon自 2021 年在歐洲推出後，主打的是「價格親民、配備不差」的小型 SUV定位，鎖定TOYOTA Yaris Cross、Renault Captur 等對手。不過隨著競爭對手不斷更新、甚至中國品牌積極進軍歐洲，Hyundai 顯然也需要一款 更有戰力的新世代Bayon來撐住這個級距。

首度曝光的測試車，顯現新一代 Bayon 幾乎是大改造。和現行偏圓潤、都會感的設計相比，新車線條明顯變得更方正猶如越野小休旅，車頭、輪拱和車側肌肉感都更強，整體氣勢拉高不少，已經不只是單純的都市取向小休旅。

▲新一代Bayon將首度採用完整的油電系統。

值得注意的是，這次測試車中也出現 N Line 運動化版本，外觀多了更侵略性的空力套件，代表 Hyundai 未來也打算把 Bayon 往年輕、運動化方向經營，吸引不只通勤族，也能抓住想要一點熱血感的買家。

動力部分同樣是這次改款的一大重點。全新 Bayon將告別現行的 48V 輕油電，改導入更完整的 HEV 混合動力系統，不只油耗表現更好，整體行路質感與輸出反應也會更到位，這對歐洲市場來說是關鍵布局。