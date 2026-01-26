ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福斯「新休旅上路測試」命名ID.Tiguan！最快今年發表問世

▲福斯準備大張旗鼓一整電動車陣容！且還用上市場更熟悉的Tiguan來作為新車命名。（圖／翻攝自《Autoexpress》）

▲福斯準備大張旗鼓一整電動車陣容！且還用上市場更熟悉的Tiguan來作為新車命名。（圖／翻攝自《Autoexpress》）

記者徐煜展／綜合報導

Volkswagen福斯在電動車布局上，似乎準備打掉重練。過去以數字命名、強調科技感的ID家族，正逐步轉向更貼近傳統油車的做法，其中最具代表性的就是現行主力電動休旅 ID.4，未來將不再只是冷冰冰的編號，而是直接掛上市場早已熟悉的 Tiguan 名號，讓這輛未來新車能有更多市場連結共鳴。

▲福斯準備大張旗鼓一整電動車陣容！且還用上市場更熟悉的Tiguan來作為新車命名。（圖／翻攝自《Autoexpress》）

▲ID.Tiguan將作為ID.4的後繼接班人。

福斯電動車未來調整背後，反映的並不只是換名，而是福斯對電動車銷售策略的重新布局，與其教育消費者認識全新車系，不如讓電動車「看起來、聽起來」都更像大家熟悉的福斯家族。

ID系列推出至今，雖然在產品力上不斷進化，但對一般消費者來說，數字命名仍顯得距離感偏高。尤其在 SUV 市場，Tiguan早已累積多年口碑與能見度，對品牌與車迷而言，Tiguan更像是福斯的一大招牌。

隨著這輛測試車曝光，新世代車型在造型擺脫過往電動車偏圓潤。整體輪廓變得更加方正，線條更俐落，視覺上更貼近傳統 SUV 的粗獷風格，而非刻意營造前衛感。

即將問世的ID. Tiguan將採用更新後的MEB平台，透過電池配置差異化，兼顧成本與續航表現。入門車型主打實用取向，高階版本則提供更長續航里程，滿足不同使用情境，讓產品線布局更完整。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：福斯TiguanSUV休旅車TouranT-RocVolkswagen福斯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

楊銘威幫柯震東宣傳　陳漢典床上＂功夫＂好一點

推薦閱讀

福斯「新休旅上路測試」命名ID.Tiguan！最快今年發表問世

福斯「新休旅上路測試」命名ID.Tiguan！最快今年發表問世

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見！外觀超帥、空間不輸RAV4

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見！外觀超帥、空間不輸RAV4

改款「小米新SU7開賣」折合新台幣102萬！最遠可跑超過900公里

改款「小米新SU7開賣」折合新台幣102萬！最遠可跑超過900公里

美規車零關稅還沒來、國產車先降價！台灣「現代跨界休旅」官網售價調整

美規車零關稅還沒來、國產車先降價！台灣「現代跨界休旅」官網售價調整

DAF最新電動卡車「續航力突破500KM」！同級最寬敞座艙駕駛更舒適

DAF最新電動卡車「續航力突破500KM」！同級最寬敞座艙駕駛更舒適

BMW「iX3大陸專屬長軸版」即將現身！拉長108mm多項功能也在地化

BMW「iX3大陸專屬長軸版」即將現身！拉長108mm多項功能也在地化

最新文章

福斯「新休旅上路測試」命名ID.Tiguan2026-01-26

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見2026-01-26

改款「小米新SU7開賣」折合新台幣102萬2026-01-26

台灣「現代跨界休旅」官網售價調整2026-01-26

DAF最新電動卡車續航力突破500KM2026-01-26

BMW iX3大陸專屬長軸版即將現身2026-01-25

Honda非洲雙冒險重機新年式開賣2026-01-25

BMW收購Alpina釋出首波設計走向2026-01-25

德國新超跑品牌Apollo公布EVO規格2026-01-25

Array2026-01-24

熱門文章

台灣「現代跨界休旅」官網售價調整2026-01-26

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見2026-01-26

改款「小米新SU7開賣」折合新台幣102萬2026-01-26

2026-01-24

BMW iX3大陸專屬長軸版即將現身2026-01-25

DAF最新電動卡車續航力突破500KM2026-01-26

【周焦點】進口中型休旅大砍50萬2026-01-24

「MG全新7人座休旅」今年開賣2026-01-20

BMW收購Alpina釋出首波設計走向2026-01-25

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」2026-01-19

相關新聞

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見！外觀超帥、空間不輸RAV4

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見！外觀超帥、空間不輸RAV4

美規車零關稅還沒來、國產車先降價！台灣「現代跨界休旅」官網售價調整

美規車零關稅還沒來、國產車先降價！台灣「現代跨界休旅」官網售價調整

BMW「iX3大陸專屬長軸版」即將現身！拉長108mm多項功能也在地化

BMW「iX3大陸專屬長軸版」即將現身！拉長108mm多項功能也在地化

若美國車關稅降「台灣賓士5車款也將降價」！佔全品牌銷量2成5

若美國車關稅降「台灣賓士5車款也將降價」！佔全品牌銷量2成5

三菱主力「新皮卡日本開賣」台灣最快今年見！折合新台幣110萬

三菱主力「新皮卡日本開賣」台灣最快今年見！折合新台幣110萬

讀者迴響

熱門文章

美規車零關稅還沒來、國產車先降價！台灣「現代跨界休旅」官網售價調整

美規車零關稅還沒來、國產車先降價！台灣「現代跨界休旅」官網售價調整

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見！外觀超帥、空間不輸RAV4

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見！外觀超帥、空間不輸RAV4

改款「小米新SU7開賣」折合新台幣102萬！最遠可跑超過900公里

改款「小米新SU7開賣」折合新台幣102萬！最遠可跑超過900公里

「6代TOYOTA RAV4」剛上市就出狀況！大陸一汽豐田、廣汽豐田召回上萬輛

「6代TOYOTA RAV4」剛上市就出狀況！大陸一汽豐田、廣汽豐田召回上萬輛

BMW「iX3大陸專屬長軸版」即將現身！拉長108mm多項功能也在地化

BMW「iX3大陸專屬長軸版」即將現身！拉長108mm多項功能也在地化

DAF最新電動卡車「續航力突破500KM」！同級最寬敞座艙駕駛更舒適

DAF最新電動卡車「續航力突破500KM」！同級最寬敞座艙駕駛更舒適

【周焦點】進口中型休旅大砍50萬　新7人座MPV開賣　Nissan新休旅今年見

【周焦點】進口中型休旅大砍50萬　新7人座MPV開賣　Nissan新休旅今年見

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366