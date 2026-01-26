福斯「新休旅上路測試」命名ID.Tiguan！最快今年發表問世

▲福斯準備大張旗鼓一整電動車陣容！且還用上市場更熟悉的Tiguan來作為新車命名。（圖／翻攝自《Autoexpress》）

記者徐煜展／綜合報導

Volkswagen福斯在電動車布局上，似乎準備打掉重練。過去以數字命名、強調科技感的ID家族，正逐步轉向更貼近傳統油車的做法，其中最具代表性的就是現行主力電動休旅 ID.4，未來將不再只是冷冰冰的編號，而是直接掛上市場早已熟悉的 Tiguan 名號，讓這輛未來新車能有更多市場連結共鳴。

▲ID.Tiguan將作為ID.4的後繼接班人。

福斯電動車未來調整背後，反映的並不只是換名，而是福斯對電動車銷售策略的重新布局，與其教育消費者認識全新車系，不如讓電動車「看起來、聽起來」都更像大家熟悉的福斯家族。

ID系列推出至今，雖然在產品力上不斷進化，但對一般消費者來說，數字命名仍顯得距離感偏高。尤其在 SUV 市場，Tiguan早已累積多年口碑與能見度，對品牌與車迷而言，Tiguan更像是福斯的一大招牌。

隨著這輛測試車曝光，新世代車型在造型擺脫過往電動車偏圓潤。整體輪廓變得更加方正，線條更俐落，視覺上更貼近傳統 SUV 的粗獷風格，而非刻意營造前衛感。

即將問世的ID. Tiguan將採用更新後的MEB平台，透過電池配置差異化，兼顧成本與續航表現。入門車型主打實用取向，高階版本則提供更長續航里程，滿足不同使用情境，讓產品線布局更完整。