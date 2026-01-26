Volvo宣布「啟動大規模OTA線上更新」！2020年後車款將獲全新介面

圖文／7Car 小七車觀點

Volvo 官方日前宣布將在未來數個月內，針對 2020 年後出廠、且搭載 Android Automotive 作業系統的車款，陸續推送重要的 OTA（Over-The-Air）無線軟體更新。透過此次更新，符合條件的車輛將可在無需回廠的情況下，直接升級至與 EX30、EX60、EX90 等新世代電動車相同邏輯的全新資訊娛樂系統介面，成為原廠加速車系數位化轉型的重要一步。

這項更新被視為 Volvo 近年來規模最大的軟體升級行動之一。原廠表示，相關開發工作其實已進行一段時間，目的在於讓既有車主也能享有接近新世代車款的使用體驗，而非僅限於新車。Volvo 技術長 Anders Bell 也指出，這次 OTA 更新將影響全球約 250 萬輛車，是品牌歷來最大規模的無線升級計畫之一。

更新完成後，許多較早期的 Volvo 車款，雖然硬體平台已有約 5 年左右的使用時間，但在操作邏輯與視覺介面上，仍可與最新車型維持高度一致。官方也坦言，受限於晶片效能與螢幕尺寸差異，部分細節仍會與新車有所不同，但整體體驗已大幅貼近現行世代設定。

此次升級的另一個重點，在於語音助理系統的更新。原本車內使用的 Google Assistant，將由新一代 Google Gemini 取代。與過去版本相比，Gemini 屬於更強調自然語言理解的人工智慧模型，能以更接近日常對話的方式與使用者互動，並支援即時對話功能，讓駕駛在行車過程中進行資訊查詢、構思想法或學習新內容。

值得注意的是，雖然 Google Gemini 目前已逐步導入 Android Auto 手機投影系統，但在 Volvo 車款上，Gemini 將直接整合至原生資訊娛樂系統中運作，並非僅作為手機端延伸功能。Volvo 表示，這樣的設計有助於提升反應速度與系統整合度，讓車內操作更直覺。

原廠也進一步說明，Gemini 在車內的使用情境將以行車安全為前提進行優化。系統能透過自然語音對話理解駕駛需求，例如協助撰寫並翻譯訊息後傳送、查詢車輛使用手冊相關內容，或是提供目的地的重點資訊，降低操作螢幕的頻率。

對多數車主而言，這次更新意味著車輛在使用多年後，仍能獲得功能與介面上的明顯進化。不過，Volvo 也提醒，若車主希望維持原有系統版本，需在車輛設定中主動關閉 OTA 更新功能，否則系統將依照原廠排程自動推送更新。