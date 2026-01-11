台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

▲台灣山葉正式成為日本YAMAHA全資子公司，未來將由日本母廠直營。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台灣山葉於1／9發佈股權結構調整說明，宣布近期已完成股權轉移，正式成為日本山葉發動機（YAMAHA）的全資子公司，結束自1987年成立以來與功學社謝家的合資關係，同時台灣山葉也強調，與供應商及經銷商的合作關係不會受影響，要合作夥伴們放心。

台灣山葉在說明中指出，為提升YAMAHA品牌於本地之業務體質與經營綜效，總社與原股東合議本次股權調整，後續將進一步活用全球YAMAHA資源，持續專注於整車及相關部品之開發、製造與銷售，為所有YAMAHA愛好者與合作夥伴提供優質之產品與商業模式。

▲台灣山葉於2023年正式於新竹工廠施行「廠辦合一」，完全搬離了中壢廠。（圖／資料照）

除了台灣山葉改由日本YAMAHA直營外，同時還整併台灣山葉電裝工業股份有限公司與台灣山葉興業股份有限公司，以強化技術開發與商貿業務能力；原台灣山葉所屬之部分非核心資產則以售後租回方式持續使用，以達資金運用效益最大化，並兼顧新商品開發測試計畫推進。

1987年山葉發動機與功學社合資成立台灣山葉機車股份有限公司，並陸續建設了中壢、新竹與過嶺工廠，2023年時台灣山葉將中壢廠全數轉移至新竹工廠，正式施行「廠辦合一」策略；改由日本原廠直營後，未來在產品規畫與生產策略上會不會出現變化，值得車迷持續關注。