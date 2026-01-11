ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

▲重機展。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣山葉正式成為日本YAMAHA全資子公司，未來將由日本母廠直營。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台灣山葉於1／9發佈股權結構調整說明，宣布近期已完成股權轉移，正式成為日本山葉發動機（YAMAHA）的全資子公司，結束自1987年成立以來與功學社謝家的合資關係，同時台灣山葉也強調，與供應商及經銷商的合作關係不會受影響，要合作夥伴們放心。

台灣山葉在說明中指出，為提升YAMAHA品牌於本地之業務體質與經營綜效，總社與原股東合議本次股權調整，後續將進一步活用全球YAMAHA資源，持續專注於整車及相關部品之開發、製造與銷售，為所有YAMAHA愛好者與合作夥伴提供優質之產品與商業模式。

▲台灣山葉機車廠辦合一開幕。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣山葉於2023年正式於新竹工廠施行「廠辦合一」，完全搬離了中壢廠。（圖／資料照）

除了台灣山葉改由日本YAMAHA直營外，同時還整併台灣山葉電裝工業股份有限公司與台灣山葉興業股份有限公司，以強化技術開發與商貿業務能力；原台灣山葉所屬之部分非核心資產則以售後租回方式持續使用，以達資金運用效益最大化，並兼顧新商品開發測試計畫推進。

1987年山葉發動機與功學社合資成立台灣山葉機車股份有限公司，並陸續建設了中壢、新竹與過嶺工廠，2023年時台灣山葉將中壢廠全數轉移至新竹工廠，正式施行「廠辦合一」策略；改由日本原廠直營後，未來在產品規畫與生產策略上會不會出現變化，值得車迷持續關注。

►2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

►日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：YAMAHA台灣山葉日本子公司直營機車摩托車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【謝謝勇敢店員】北市晚間火警「星巴克英雄」撲救被讚爆

推薦閱讀

KIA首場「原廠精選中古車展」1／11單日限定！超過50輛一次看到飽

KIA首場「原廠精選中古車展」1／11單日限定！超過50輛一次看到飽

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

114000元起！三陽「DRGBT小改款」上市　白牌唯一搭載彎道ABS＆TCS

114000元起！三陽「DRGBT小改款」上市　白牌唯一搭載彎道ABS＆TCS

2025「台灣車壇12大事件」回顧！豐田章男2次訪台　機車大廠內戰

2025「台灣車壇12大事件」回顧！豐田章男2次訪台　機車大廠內戰

保時捷承認「Macan休旅全電動化誤判了」！新款油車2028來接棒

保時捷承認「Macan休旅全電動化誤判了」！新款油車2028來接棒

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

最新文章

保時捷認Macan休旅全電動化誤判2026-01-11

台灣山葉宣布正式由日本YAMAHA直營2026-01-11

福特2028年導入Level 3自動駕駛2026-01-11

日本MotoGP重機賽車手小椋藍來台2026-01-11

Peugeot「小改款408」正式登場2026-01-11

台灣賓士「兩款休旅大降價25萬」門檻更親民2026-01-10

台灣福斯新年式「Tiguan休旅、Passat旅行車」開賣2026-01-10

【周焦點】進口休旅下殺30萬2026-01-10

速霸陸手排性能車型東京改裝展曝光2026-01-10

TOYOTA「暴力鴨限量性能版」亮相2026-01-10

熱門文章

台灣山葉宣布正式由日本YAMAHA直營2026-01-11

保時捷認Macan休旅全電動化誤判2026-01-11

福特2028年導入Level 3自動駕駛2026-01-11

台灣「福斯7人座休旅」降價42萬賣光了2026-01-08

台灣賓士「兩款休旅大降價25萬」門檻更親民2026-01-10

TOYOTA入門休旅「今年推大改款、追加7人座2026-01-07

日本MotoGP重機賽車手小椋藍來台2026-01-11

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

「HONDA改款新休旅」空間不輸CR-V2026-01-09

全球首款電動車全固態電池來了2026-01-08

相關新聞

福特宣布「2028年導入Level 3自動駕駛」！解放雙手＆眼睛免看路

福特宣布「2028年導入Level 3自動駕駛」！解放雙手＆眼睛免看路

伏見稻荷大社竹林慘遭破壞！遊客刻字「到此一遊」　地主心碎震怒

伏見稻荷大社竹林慘遭破壞！遊客刻字「到此一遊」　地主心碎震怒

南韓人均GDP倒退0.3%！連續3年停滯不前　22年來首度被台灣狠超

南韓人均GDP倒退0.3%！連續3年停滯不前　22年來首度被台灣狠超

中國禁稀土出口日本！高市早苗抗議「無法接受」：經濟脅迫相當糟糕

中國禁稀土出口日本！高市早苗抗議「無法接受」：經濟脅迫相當糟糕

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

讀者迴響

熱門文章

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

保時捷承認「Macan休旅全電動化誤判了」！新款油車2028來接棒

保時捷承認「Macan休旅全電動化誤判了」！新款油車2028來接棒

福特宣布「2028年導入Level 3自動駕駛」！解放雙手＆眼睛免看路

福特宣布「2028年導入Level 3自動駕駛」！解放雙手＆眼睛免看路

台灣「福斯7人座休旅」降價42萬賣光了！今年等全新Tayron來補位

台灣「福斯7人座休旅」降價42萬賣光了！今年等全新Tayron來補位

美規車零關稅還有戲？台灣賓士「兩款休旅大降價25萬」門檻更親民

美規車零關稅還有戲？台灣賓士「兩款休旅大降價25萬」門檻更親民

TOYOTA入門休旅「今年推大改款、追加7人座」！1.2升油電又省油

TOYOTA入門休旅「今年推大改款、追加7人座」！1.2升油電又省油

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366