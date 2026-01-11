ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
保時捷承認「Macan休旅全電動化誤判了」！新款油車2028來接棒

圖文／7Car 小七車觀點

回顧 2019 年，Porsche 當時高調宣布新世代 Macan 將全面轉向純電動力，成為品牌電動化戰略中極具象徵性的關鍵產品之一。而 Macan 作為 Porsche 長年以來的銷售主力，這項決策在當時被視為理所當然，也符合全球車壇對純電市場快速成長的普遍預期。然而，隨著純電 Macan 於 2024 年正式上市後，市場銷售表現並未如原廠原先設想般發展，如今 Porsche 也首度公開承認，當年對 Macan 全面電動化的判斷，確實存在誤判。

在德國媒體 Frankfurter Allgemeine Zeitung 的專訪中，Porsche 前執行長 Oliver Blume 於卸任前坦言，官方原本規劃在三大產品級距中，同步提供燃油、混合動力與純電跑車，但並非每一款車型都會涵蓋所有動力形式，而 Macan 正是當年被選擇「只留給純電」的產品。不過 Blume 直言，實際市場反應顯示，這項決策並不完全符合消費的需求，Porsche 在 Macan 的策略上「判斷錯誤」，這也是他近期第二次公開承認品牌在電動化推進節奏上的失誤。

不過 Blume 也強調，若回到 2019 年、以當時掌握的數據與市場環境重新做決定，原廠仍可能會做出相同選擇，因為當時多數分析都指向純電市場將在短時間內全面起飛。只是來到現在，各地市場對純電車的接受度出現落差，法規、基礎建設與實際用車情境，讓消費者對動力形式的選擇更加保守。

在這樣的環境下，Porsche 已於去年對外確認，將在 Macan 燃油版停產後所留下的產品空缺中，新增一款全新豪華跨界休旅車，預計 2028 年左右時正式推出。由於原廠已經投入大量資源，將 Macan 這個名稱與純電產品深度連結，因此這款重返燃油與混合動力市場的新作，預期將採用全新車名，與現行純電 Macan 明確區隔。

由於原先的燃油 Macan 採用的平台已無法符合歐洲最新的資安與法規要求，因此新世代車型不會沿用舊有架構，而是有高度機率採用集團的 Premium Platform Combustion 架構，這套平台目前也被 Audi Q5 所使用，具備支援燃油與混合動力系統的彈性，能讓 Porsche 在性能、操控與法規之間取得平衡。

值得注意的是，這波策略修正並不只限於 Macan。原本同樣規劃全面純電化的下一代 Porsche 718，目前也已確認重新進行工程調整，納入燃油動力的可能性，顯示 Porsche 對於電動化節奏的態度，已從過往的積極推進，轉為更貼近市場現況的務實路線。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Porsche保時捷Macan電動休旅電動車汽車新車純電跑旅

