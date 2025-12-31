ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
2025「台灣車壇12大事件」回顧！豐田章男2次訪台　機車大廠內戰

▲快訊／TOYOTA會長「豐田章男降臨台灣」！親自駕駛拉力賽車炸裂甩尾。（圖／記者張慶輝攝）

▲TOYOTA會長豐田章男2次訪台！2025年台灣車壇12大事件回顧。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

在風風雨雨的2025年當中，因為台美關稅懸而未決的緣故，各品牌都過了相當辛苦的1年，原定的總市場銷售目標也因此下修，甚至有老字號品牌發生始料未及的內部鬥爭，不過也還是有不少令車界振奮的大事件，在即將進入新的1年之前，《ETtoday車雲》就依各事件發生的時間序，為各位車迷重溫2025年台灣車壇重大事件。

1.TOYOTA會長豐田章男2次訪台

▲TOYOTA會長「豐田章男降臨麗寶賽車場」！熱血爆甩車迷嗨翻了。（圖／記者張慶輝攝）

台灣首間GR Garage專門店於3／21在林口盛大開幕，TOYOTA會長豐田章男與其公子豐田大輔、以及Gazoo Racing旗下車手驚喜登台，其中豐田章男更是帶來精彩的動態展演，讓在場媒體驚呼連連；之後豐田章男又在9月的Corolla Cup統規賽最終站再次現身，不僅以其精湛駕駛技術震撼台灣車迷，更是罕見的與台灣媒體進行深入對談，闡述個人乃至品牌對賽車運動的經營理念。

2.機車大廠經營權之爭

▲KYMCO光陽集團前董事長柯勝峯。（圖／記者張慶輝攝）

KYMCO光陽時任董事長柯勝峯在4／10無預警召開記者會，推翻了日前高層並無不合的說法，首度向外界承認內部正在上演經營權之爭，並稱會聯合第3與第4大股東家族推舉專業經理人上位，最終在隔周的股東會當中，由第2大股東家族代表、時任執行長的柯俊斌拿下董事長大位，柯勝峯則以執行董事身分，持續監督公司未來發展，並推進海外事業佈局。

3.Honda HR-V追加e:HEV動力

▲HONDA HR-V（圖／記者徐煜展攝）

在新能源車浪潮之下，Honda台灣本田於6月正式為HR-V追加e:HEV油電動力，憑藉優秀的能耗表現，以及有別於它牌的內外精緻質感，多次登上單月銷售前10強，甚至全年表現有望挑戰老大哥CR-V的地位。

4.Telsa特斯拉Model Y改款開始交車

▲改款新Model Y首度現身北台灣最大的南港新據點！（圖／記者徐煜展攝）

在年初於官網開放預定之後，Telsa特斯拉改款Model Y於6／18當周開始向國內準車主展開交付，之後不僅多個月蟬聯單月電動車銷售冠軍，更是快速奪回最暢銷電動車的頭銜，隨著2025年進入尾聲，在極具效率的集體交車加持之下，可望挑戰年度銷量破萬的佳績。

5.國產MPV新選項MG G50 Plus開賣

▲國產7人座新秀來襲！MG G50 Plus配備給滿、價格優參戰MPV戰場。（圖／記者徐煜展攝）

在國產7人座MPV僅剩1款選擇的情況下，MG於9月正式推出了全新G50 Plus，為市場帶來全新氣象，搭配當時的貨物稅與舊換新政策，實現百萬有找的最低價，讓有多人乘載及空間需求的買家多了1款全新選項。

6.寶嘉聯合帶回Alfa Romeo與Jeep

▲愛快羅密歐

在尚騰汽車集團於去（2024）年底入主後，寶嘉聯合今年就動作頻頻，在9月時正式帶回了Alfa Romeo愛快羅密歐，首波導入新車為Giulia跑房車與Stelvio休旅車，前者更有高性能版的Quadrifoglio，而後又在年底的台北車展上帶來Junior雙車型；到了12月時，又正式發表睽違15年的Jeep吉普，首波新車為藍哥Wrangler，並預告Cherokee與Compass都會在之後導入。

7.YAMAHA雙MotoGP車手訪台

▲YAMAHA「MotoGP廠隊車手現身台北」！超有誠意加碼200位鐵粉嗨翻。（圖／記者張慶輝攝）

做為摩托車賽事的最高殿堂，2位MotoGP車手同時訪台確實是該記上一筆的大事件，YAMAHA台灣山葉於9／29邀請前世界冠軍Fabio Quartararo、以及其隊友Alex Rins來台與車迷相見歡，不僅互動環節爆笑連連，會後兩位車手更是佛心大放送，臨時宣布為所有與會車迷簽名留念，誠意十足令人好感度暴增。

8.TNCAP撞擊測試首次出現0顆星

▲台灣新車撞擊測試「TOYOTA麵包車創0顆星紀錄」！MG HS休旅成績曝光。（圖／翻攝TNCAP）

於2023年正式開始執行的TNCAP台灣新車安全評等計畫，在此之前出現過的最低分也就是3顆星，但直到9／30紀錄被改寫，TOYOTA輕商用車Town Ace撞出0顆星評價，引發外界軒然大波，TNCAP執行單位強調，只要是種類為乘用車、且銷量達到選定標準的車款都須接受檢驗，但即使評鑑結果是0星，只要該車款符合安全審驗規則，依然可以合法販售。

9.SYM三陽全球首創油電增程機車PE3原型亮相

▲快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！滿油滿電可跑325KM。（圖／記者張慶輝攝）

SYM三陽在2023年米蘭車展上，首度提出PE3概念車，沒想到2025年10月真的拿出化作現實的原型車，並供與會媒體實際騎乘體驗，做為全球首款油電增程機車，PE3兼顧了電動車的行路質感，又免去了資費的沉重負擔、里程焦慮以及充電時間，三陽在電動車議題上交出1張完全不同的答卷。

10.Hyundai Inster改寫台灣電動車地板價

▲89.9萬起！台灣最便宜電動車Hyundai Inster上市　上半年只有500輛（圖／記者張慶輝攝）

Hyundai南陽實業於11／6發表入門電動車Inster，以限時優惠價89.9萬起改寫台灣電動車地板價，2026上半年配額僅有500輛，然而過不到1個月南陽實業就宣布接單已經突破200張，熱門車型與車色候車期長達3個月，有50%定單都集中在限時優惠價99.9萬的EV400-B車型，能以合宜價格享受到完整科技與配備。

11.全新國產中型休旅加入戰局

▲94.9萬起！福特「Territory全新國產休旅」上市　汽油＋油電雙動力。（圖／記者張慶輝攝）

許久沒有推出全新車款的Ford福特六和，總算在12／10正式發表全新國產中型休旅Territory，以1.5升渦輪汽油與油電雙動力，向各路同級對手發起挑戰，除了全新動力帶來的飽滿輸出與節能表現外，超規格的豐富配備，更是成為吸引車迷入主的一大關鍵。

12.國產自主汽車品牌開啟新篇章

▲鴻華先進 台北車展

歷經n7的合作關係之後，鴻海旗下Foxtron鴻華先進在12／19以重訊方式宣布，將以新台幣7.876億收購納智捷100%股權，正式接手營運並站上第1線銷售電動車款，隨後於12／25推出首款作品Bria，並在之後以Foxtron之名登上台北車展，儘管由裕隆創立的國產自主汽車品牌就此易主，不過未來的發展還是相當令人期待。

►11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

►台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

2025台灣車壇大事事件回顧

