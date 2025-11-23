三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

▲Mitsubishi中華三菱將於年底台北新車大展上，正式推出全新車款XFORCE。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／日本北海道報導

Mitsubishi三菱今年在台備受矚目的新車XFORCE，已經確定會在年底的台北新車大展上正式與車迷相見，為了展現不同於他牌同級車款的「全能身手」，CMC中華汽車特別邀請媒體前往北海道十勝研究所試車場搶先體驗XFORCE，在充滿挑戰的「Tokachi Adventure Trail」越野測試場中，XFORCE從從容容通過各項高難度關卡，游刃有餘的表現，更讓人期待精進後的國產化版本。

▲XFORCE更強調其「全能身手」的強悍表現，不像同級對手只能活在城市裡。

XFORCE的強悍感始於外型設計，車頭導入Dynamic Shield銀石之盾設計語彙，無論在都會或野外都相當有存在感，大面積的LED日行燈整合方向燈，無論白天黑夜都有極高辨識度，同時全車外部都採用LED照明，帶來優於同級車的視覺質感，而前後大面積的車身同色下護板，更是為XFORCE增添更多硬派風格；除了黑化的A柱、以及可選用的Two Tone黑車頂配色外，台灣還有獨佔的冰魄藍外鈑色，其他市場就只有黑白灰3種選項。

▲銀石之盾的設計語彙讓XFORCE充滿存在感，車輛外部全面採用LED照明，帶來優異辨識度與質感。

坐進車內，水平設計的控台帶來開闊感，軟質材料搭配縫線將質感營造得恰到好處，所有功能都以實體按鍵呈現值得嘉獎，排檔座下方與副手席前方都有實用的收納空間；除了10.25吋的中央觸控螢幕外，台灣式樣的儀表也將從海外市場8吋升級為10.25吋，帶來更好的科技感與用車體驗，加價選用的YAMAHA音響系統也很有來頭，雙方團隊在車輛開發之初就緊密合作，而非車輛完成後再行換裝，即使此次沒有時間實際體驗，但相信會有不錯的聽覺享受。

▲內裝透過材質堆疊營造出質感，多數功能都以實體按鍵呈現，中控螢幕可察看越野相關數據，YAMAHA音響則是在車輛開發之初就參與其中。

彈性空間表現也是XFORCE的一大強項，不僅有著亮眼的後座膝部空間表現，車室寬度也是同級最寬，而且還用上同級罕見的「4-2-4」座椅傾倒機能，不論是要載長型物件、或是單純做為扶手與杯架使用都能輕鬆應對；值得一提的是，由於台灣式樣會改附打氣機與補胎劑，所以備胎空間能進一步釋放出來，另外為了滿足台灣買家的高要求，相較海外市場也優化11處隔音制震，預期能帶來更寧靜舒適的行路品質。

▲後座椅具備「4-2-4」傾倒機能，全部傾倒時平整度極佳，台灣版本還能進一步利用備胎空間。

動力方面，XFORCE搭載1.5升4缸MIVEC自然進氣引擎，參照海外規格可輸出105匹馬力與14.3公斤米扭力，與其搭配的是搭配愛信CVT變速箱，雖然帳面數據不算特別突出，也沒有電氣化動力參與其中，不過中華汽車透露，台灣版本經過調教優化後，內部已經測出17km/L的油耗表現，且常用速域的起步與再加速表現，都與排氣量及馬力更大的對手平起平坐，在顧及油耗的同時也不犧牲動力表現。

▲XFORCE搭載1.5升4缸MIVEC自然進氣引擎，台灣版本內部已經測出17km/L的優異油耗表現。

更重要的是，放眼同級對手幾乎都「只能活在城市裡」，XFORCE更強調其全能身手表現，不僅有著進入角21度、離去角30.5度、離地高222mm的亮眼越野三圍外，還提供了一般、濕地、砂石與泥地等4種駕駛模式，再加上三菱一直以來引以為傲的AYC控制機能，以及同級最大的18吋鋁圈，都讓XFORCE有更多底氣穿梭在對手車款不敢踏入的險惡環境。

▲XFORCE不僅搭載同級最大的18吋鋁圈，更提供對手都沒有的4種駕駛模式，包括一般、濕地、砂石與泥地等。

在越野測試場中，依序安排了險升／降坡、側斜坡、砲彈坑與交叉軸等關卡，且經過一整天不間斷的車輛輾壓後，待筆者上場時所有關卡均已泥濘不堪，心中不免有疑問「前驅的XFORCE真能順利通過嗎」？幸好在泥地模式的幫助下，動力溫和輸出且循跡介入得宜，讓XFORCE能穩穩前行，不至於陷入泥沼之中，而關卡之間的路段選用砂石模式後，就能在「跑帶滑」的暢快動態當中，感受到AYC介入帶來的車頭指向性，實現了「方向盤指哪打哪」，這些都是過往在同級車款中不曾感受過的樂趣。

▲在充滿泥濘的險惡關卡當中，XFORCE都能穩步前行，關卡間的聯絡道路也能享受暢快享受。

當然中華汽車也很清楚目前台灣消費者需要什麼，所以在三菱招牌的好身手之外，也獨步全球市場追加了Level 2等級的全方位駕駛輔助，包括全速域主動定速與車道維持、盲點與後方來車警示、智慧遠光燈與前車駛離通知等功能，另外更高階車款才有的緊急車道保持、道路標誌識別含智能限速等功能，在台灣版的XFORCE身上也能看見，憑藉著這樣全能的優勢，相信年底正式與國內車迷見面後，將會在市場引起一波熱潮。