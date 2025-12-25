ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
89.9萬起！台灣鴻華先進「首款國產休旅Bria」上市　電車殺進油車地盤

▲鴻華先進Bria。12月26日才能公布

▲鴻華先進收購納智捷後！迎來第1款上市新車代表作。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

鴻華先進日前收購納智捷，於12月25日耶誕節搶發上市第1款代表作，全新Bria以3車型進攻國產電動車市場，相較過去納智捷n7的99.9萬售價，鴻華先進Bria將門檻壓入8字頭，展現要用電車優勢搶攻傳統油車地盤的企圖心。

▲鴻華Bria

▲鴻華先進Bria。12月26日才能公布

▲Bria共有3款車型，雙馬達則強調性能取向。

鴻華先進以單馬達後驅2款、雙馬達四驅1款共計3車型上市，Elegant入門款售價89.9萬、中規Emerge售價104.9萬、頂規Pioneer售價114.9萬。

目前台灣電動車市場，售價80多萬的電動車，還有限時優惠Hyundai inster 89.9萬，不過89.9萬乃是限時售價，實際售價為94.9萬，而Bria打著8字頭的國產全新電動車，也能威脅到TOYOTA Corolla Cross、Honda HR-V等油車休旅地盤，上市第一天就帶來震撼話題。

外觀上全車系差異不大，入門2款都採用18吋鋁圈，雙馬達直接升級20吋強調性能胎圈，不過單馬達可加價選配20吋鋁圈，尺碼4,315x1,885x1,535mm、軸距達2,800mm。

▲鴻華先進Bria。12月26日才能公布

▲前後燈組都具有搶眼的迎賓燈光秀效果。

Bria造型本身就很有科技感，但真正加分的是它有完整的燈光秀與迎賓效果。開機解鎖、關機時，前後燈條會有一整套動態點亮的流程，給人滿滿的上車儀式感。

▲鴻華先進Bria。12月26日才能公布

▲Bria內裝設計與n7截然不同，改為熟悉的橫式螢幕操作介面。
Bria的內裝設計延續外觀調性，走的是簡潔科技未來風格，中控台線條平直，層次分明，沒有過多浮誇設計，但在材質與組裝品質上，明顯感受到與過去n7差距。採用15.6吋螢幕、搭配9.2吋數位儀表，並具有符合L2等級的輔助駕駛科技。

▲鴻華先進Bria。12月26日才能公布

▲採CCS2充電規格，30分鐘完成10～80%充電。

Bria 採用CCS2充電規格，充電孔位於右側前葉子板，可手勢感應開啟、電動按鍵關閉，最大充電功率 134 kW，在快充環境下，10～80% 約 30 分鐘即可完成，還算符合目前主流電動車使用需求。

▲鴻華先進Bria。12月26日才能公布

▲全車系搭載57度電池，最高續航力516公里。

Bria 全車系統一採用 57.7 kWh 電池，單馬達後驅為229 匹馬力，NEDC 續航 516 公里；雙馬達四驅400 匹馬力，NEDC 續航 466 公里，需要注意的是，單馬達車重1,870公斤，但雙馬達已經來到2,020公斤。

喜迎新車上市，即刻在全台Luxgen展示服務中心展示Bria實車，本週末(12/27)更將於各展示點同步啟動銷售活動，邀請消費者親臨體驗。

▲鴻華先進收購納智捷後！迎來第1款上市新車代表作。

▲鴻華先進收購納智捷後！迎來第1款上市新車代表作。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：鴻海電動車Model BModel CModel CModel V休旅跨界Foxtron Bria納智捷

89.9萬起！台灣鴻華先進「首款國產休旅Bria」上市　電車殺進油車地盤

89.9萬起！台灣鴻華先進「首款國產休旅Bria」上市　電車殺進油車地盤

