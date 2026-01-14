ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」每年稅金9千有找！預計今年上市

▲寶嘉聯合。（圖／記者徐煜展攝）

▲愛快羅密歐能源局油耗曝光！表示離上市不遠了。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣愛快羅密歐Alfa Romeo今年重頭戲當然就是Junior小休旅，品牌已經預告會有油車、電車雙動力選擇，如今油車率先在能源局曝光油耗，不僅具備亮眼的油耗表現，且每年稅金更不用9千元，現身在能源局油耗的Junior，也就表示離最終上市已經不遠了！

▲寶嘉聯合「台北車展陣容提前揭曉」！強勢問鼎全場最多全新車品牌。（圖／記者張慶輝攝）

▲Junior油車採1.2升排氣量，省油又省稅金。

Junior油車休旅採用品牌主力的1.2升渦輪油電系統，結合小休旅輕量化優勢，平均油耗21.2km/L亮眼表現，市區油耗為23.27km/L，高速來到20.22km/L，Junior不僅省油，每年牌照稅、燃料稅金更僅要8,640元。

這具集團常用的1.2升渦輪搭配油電系統，與日前台灣上市的Peugeot 3008、408車系相同，綜效馬力約145匹，搭配6速雙離合自手排變速箱，保發中心日前已曝光售價，最低170萬起。

▲寶嘉聯合「台北車展陣容提前揭曉」！強勢問鼎全場最多全新車品牌。（圖／記者張慶輝攝）

▲Junior以油車、電車並行，雙雙預計今年上市。

除了油車版即將上市，Junior也會導入電動版，預計搭配54kWh電池組，馬力來到278匹，具有410公里續航力。保發中心售價230萬。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

