三菱皮卡車「Triton泰國推全新街頭車型」！入門取向一般道路更好開

圖文／7Car 小七車觀點

Mitsubishi 近期為其中型皮卡 Triton 帶來一項較為特殊的更新，但這次的變動並非全面性改款，而是集中在泰國市場銷售的 Triton Street 車型上。這款車型的車頭經過重新設計調整，整體風格在細節上與現行款略有區隔，但目前僅限於 Street 這一入門取向的車型，其他車型仍維持現行的設計語彙。

Triton Street 採用 Mega Cab 一廂半車身，定位介於實用性與日常駕駛需求之間。最明顯的變化落在車頭造型上，全新設計的水箱護罩不再延續家族式的 “Dynamic Shield”元素，而是改採更具個性與辨識度的造型，看起來更有硬派風格粗曠感，搭配較大面積的黑色護板與重新設計的保桿進氣孔，使車頭侵略性更加濃厚。

Street 是車系的入門車型，因此在配備相對簡單，像是鹵素頭燈、取消霧燈等配置。內裝上標配布質座椅、三具安全氣囊、兩顆揚聲器的音響系統、上坡起步輔助與前方預防碰撞系統（Forward Collision Mitigation），中控台配置一具 10 吋多媒體螢幕，支援基本資訊娛樂功能，整體設備並未強調豪華或進階科技。

車側與車尾並未做太多變動，但在輪圈部分則配上 17 吋黑色鋁圈，搭配標準懸吊高度設定，強調一般道路的使用取向；車色選擇方面僅提供 Solid White、Blade Silver 與 Graphite Gray 三種基礎色系，搭配黑色外觀飾條，塑造更年輕、低調的視覺效果。

動力系統部分，Triton Street 搭載 2.4 升四缸渦輪柴油引擎，最大輸出 150 PS 與 330 Nm扭力，傳動系統則是搭配六速手排變速箱，並採用後輪驅動設定，並無 4WD 版本。

自 2023 年問世以來，Triton 在全球多個市場持續與其他中型皮卡展開激烈的較勁，主要對手包括 Toyota Hilux、Ford Ranger 以及與 Triton 擁有共同底盤的 Nissan Navara，其他競品還有 Isuzu D-Max、Mazda BT-50、新一代 Kia Tasman 以及越來越多來自中國大陸品牌的車型。

