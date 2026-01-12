730萬！台灣新「Range Rover Sport休旅」接單　外觀更豪氣、性能更強

▲台灣宣布Range Rover Sport SV Carbon性能旗艦接單！（圖／翻攝自Range Rover）

記者徐煜展／綜合報導

Range Rover 2026年新車第一發！台灣原廠於1月12日宣布性能旗艦的Range Rover Sport SV Carbon開放預售接單，售價730萬起、限量30台。為全新高性能豪華 SUV 旗艦陣容拚上最後一塊拼圖。

▲Range Rover Sport SV Carbon售價730萬起，並提供豐富的奢華的選配套件。

Range Rover Sport SV Carbon外觀標配碳纖維外觀套件，包含車身同色碳纖維引擎蓋、引擎飾蓋、下氣壩兩側飾板、車側飾板與主動式四出尾管飾蓋等，結合 23 吋輕量化鍛造鋁圈與採陽極黑製成的煞車卡鉗，彰顯極致性能的運動化特徵。

內裝提供四款頂棚與椅面搭配的主題設計，標配火山灰 Ultrafabrics頂級織品皮革座椅結合檀木黑麂皮車內頂篷，面料採非動物性皮革製成，亦提供猶如真皮般的細膩觸感；另可選配包括全檀木黑、梨木棕/檀木黑、淺雲灰/檀木黑的 Windsor leather 溫莎皮革座椅與頂篷主題設計。

▲內裝擁有專屬旗艦豪氣設計。

座艙內採用駕駛導向的運動化設計，雙前座高性能座椅椅背採鍛造碳纖維製成，並具備整合式頭枕、立體包覆側靠與自發光 SV 標誌，搭載創新的 Body and Soul Seat（BASS）技術，為前座乘員打造多維度的沉浸式聆聽體驗。中央扶手處的鍛造碳纖維飾板結合鍍鉻月光飾件與 SV 發光迎賓踏板，進一步彰顯座艙內運動奢華的質感氛圍。

▲動力採4.4升V8汽油雙渦輪。

搭載 4.4升V8雙渦輪MHEV引擎動力系統，具備635匹馬力、76.5公斤米扭力，底盤使用最新的 6D Dynamics 動態氣壓懸吊系統科技，透過液壓串聯技術與四輪懸吊系統互相即時結合，能快速調整懸吊支撐性，有效控制車輛於操駕時俯仰與側傾，並在過彎、加速與制動時皆能保持高度穩定及水平姿態。