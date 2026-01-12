「LEXUS小改款IS日本上市」超帥特仕車亮相！比台灣便宜超過70萬

▲日本、台灣都在近期推出小改款LEXUS IS。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

已經在台北車展上市的小改款LEXUS IS，日本市場也在近期上架開賣，入手價不僅比台灣便宜73萬，日本甚至還藏有好料超帥的F Sport Mode Black V特仕車以及TRD套件，當地售價僅要116萬起！

▲日規小改款IS動力與台灣市場相同，車型售價更誘人。

台北車展上市的LEXUS IS共有3款車型，售價189～214萬，動力與日本相同採IS 300h的2.5升油電，而日本車型選擇更豐富，共有一般款、Version L、F Sport、F Sport Mode Black V等基礎4款，開價580～675萬日圓，折合新台幣116～135萬。

▲日規以F Sport Mode Black V特仕車作為頂規版，外型更殺、更兇。

日本IS亮點當然為新推出的 F Sport Mode Black V特仕版，以黑化空力套件、19吋BBS鍛造黑色鋁圈、紅色煞車卡鉗、擾流尾翼等跑格元素強化戰鬥氣息，堪稱車系的跑格旗艦款。

▲TRD套件同步開賣，與IS向來的跑格氣息契合。

除了黑化的特仕車外，作為豐田集團愛用的改裝廠TRD套件也沒缺席，外觀換上線條更銳利、層次感更強烈的前後空力套件與側裙設計，甚至連後視鏡造型都重新設計，風格更跋扈張揚。整體視覺效果不僅讓車身姿態更顯低趴，也散發出濃濃戰鬥氣息。

台灣、日本動力維持2.5升油電混合系統，搭配 E-CVT變速箱，綜效最大輸出約 223 匹馬力，兼具油耗效率與動力表現。新IS針對電動輔助轉向與懸吊系統進行重新調校，原廠表示能帶來更直覺且更具回饋感的操控感受，強化整體駕馭樂趣。