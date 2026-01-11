ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
福特宣布「2028年導入Level 3自動駕駛」！解放雙手＆眼睛免看路

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 近日宣布將於 2028 年推出具備「雙手離開方向盤、視線可離開道路」能力的 Level 3 自動駕駛輔助系統，預計成為品牌在自動化駕駛技術上的重要里程碑。該套系統將率先搭載於全新 Universal Electric Vehicle 平台打造的車款上，而這個電動車平台則是預計於 2027 年登場，成為 Ford 下一階段電動化與智慧化整合的核心基礎。

回顧 Ford 在自動駕駛領域的布局，早在 2016 年，官方便曾公開預期將跳過 Level 3，直接在 2021 年實現 Level 4 自動駕駛並投入商業運營。然而，與多數車廠相同，現實證明自動駕駛的實際運用遠比預期複雜，不僅涉及感應器可靠度、運算能力，還包含法規、責任歸屬與實際使用環境的驗證才可行。

依據官方說法，這套 Level 3 系統將採用 LiDAR 光達感應器提升環境感應精準度，確保在特定條件下能讓駕駛真正交出控制權。系統將搭載於 Universal EV 平台車款之上，該平台首波產品是一款中型電動皮卡，官方目標入門價格約為 30,000 美元，但這款皮卡是否會成為首輛導入 Level 3 的車型還待確認。

Ford 電動車業務負責人 Doug Field 指出，這套 Level 3 駕駛輔助系統並不會成為 30,000 美元等級車款的標準配備，而是以選配形式提供。至於是否採取一次性購買，或改以訂閱制方式販售，目前仍在評估中。

Ford 指出，因為核心技術掌握在自己手中，包含感應、運算與軟體架構，整體成本可比外購方案降低約 30%，同時也有助於後續快速擴展至更多車型。Ford 透過全新導入的車輛運算中樞系統，利用電腦整合資訊娛樂系統、先進駕駛輔助系統、音響與車內網路架構，讓運算效率與系統協調性大幅提升。原廠表示，新系統對半導體的掌控能力提升至過去的 5 倍，不僅體積縮小近一半，運算速度更快，製造成本也同步下降。

除了自動駕駛技術，Ford 也推出專為車用情境打造的 AI 助理。不同於市面上通用型 AI 平台，這套系統從一開始便以實際用車需求為導向，例如透過拍攝木材照片，直接估算可放入 F-150 貨斗的數量。該 AI 助理預計將先行導入 Ford 與 Lincoln 的手機應用程式，並預計於明年正式整合至車內螢幕。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特Level3自動駕駛輔助汽車新車

