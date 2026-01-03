ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

▲保發中心揭露6代RAV4車型售價，正式發表落在1月13日。（圖／翻攝自財團法人保險事業發展中心）

▲保發中心揭露6代RAV4車型售價，正式發表落在1月13日。（圖／翻攝自財團法人保險事業發展中心）

記者徐煜展／綜合報導

第6代TOYOTA RAV4成為本次台北車展最大焦點，也預計要在1月13日高雄發表上市，而近期財團法人保險事業發展中心揭露新RAV4車型與售價，目前來看都與預售價相當，實際正式售價則有望在1月13日再下修。

▲TOYOTA第6代RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲新RAV4預售價104萬起，頂規GR Sport來到140萬。

保發中心揭露6代RAV4三款車型，統一都是2.5升油電，分為豪華款104萬、尊爵＋的123萬，以及最頂規的GR Sport版140萬，這三款售價目前都與和泰的預售價相同，而台灣的GR Sport更是全球首搭2.5升油電國家，相比其他市場GR Sport只有2.5升PHEV，台灣特有的2.5升油電也受到不少海外消費者關注。

▲台北車展／TOYOTA「第6代RAV4」現身！最新精品級電動車開價127萬。（圖／記者張慶輝攝）

▲台北車展／TOYOTA「第6代RAV4」現身！最新精品級電動車開價127萬。（圖／記者張慶輝攝）

▲新RAV4在台灣共有三種外觀、六種車型。

除了保發中心曝光的三款車型，其實台灣6代RAV4共有三種外觀、六種車型，配備將搭載TSS 4.0系統、PVM環景透視底盤、日本進口的多媒體觸控螢幕等。

同步加入了TOYOTA Connect智能聯網系統，能夠在遠端遙控開啟空調與車門等，車內除了有12.3吋全彩數位儀表板外，還配有日本原廠懸浮式音響主機，提供12.9吋中央觸控螢幕，帶來與穩定且與海外市場同步的使用體驗。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTARAV4HONDACR-VFORDKUGAWildlander

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【強震突襲】墨西哥規模6.5地震！　大樓晃到狂響下「磁磚雨」

推薦閱讀

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

【周焦點】國產休旅折價15萬　TOYOTA進口休旅上市　Peugeot新408接單

【周焦點】國產休旅折價15萬　TOYOTA進口休旅上市　Peugeot新408接單

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

最新文章

TOYOTA GR86跑車變身越野機器2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

Array2026-01-02

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口2026-01-01

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

便宜TOYOTA RAV4、Camry零關稅要來了2025-09-30

相關新聞

【周焦點】國產休旅折價15萬　TOYOTA進口休旅上市　Peugeot新408接單

【周焦點】國產休旅折價15萬　TOYOTA進口休旅上市　Peugeot新408接單

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

2025「台灣車壇12大事件」回顧！豐田章男2次訪台　機車大廠內戰

2025「台灣車壇12大事件」回顧！豐田章男2次訪台　機車大廠內戰

讀者迴響

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366