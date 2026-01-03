台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

▲保發中心揭露6代RAV4車型售價，正式發表落在1月13日。（圖／翻攝自財團法人保險事業發展中心）

記者徐煜展／綜合報導

第6代TOYOTA RAV4成為本次台北車展最大焦點，也預計要在1月13日高雄發表上市，而近期財團法人保險事業發展中心揭露新RAV4車型與售價，目前來看都與預售價相當，實際正式售價則有望在1月13日再下修。

▲新RAV4預售價104萬起，頂規GR Sport來到140萬。

保發中心揭露6代RAV4三款車型，統一都是2.5升油電，分為豪華款104萬、尊爵＋的123萬，以及最頂規的GR Sport版140萬，這三款售價目前都與和泰的預售價相同，而台灣的GR Sport更是全球首搭2.5升油電國家，相比其他市場GR Sport只有2.5升PHEV，台灣特有的2.5升油電也受到不少海外消費者關注。

▲新RAV4在台灣共有三種外觀、六種車型。

除了保發中心曝光的三款車型，其實台灣6代RAV4共有三種外觀、六種車型，配備將搭載TSS 4.0系統、PVM環景透視底盤、日本進口的多媒體觸控螢幕等。

同步加入了TOYOTA Connect智能聯網系統，能夠在遠端遙控開啟空調與車門等，車內除了有12.3吋全彩數位儀表板外，還配有日本原廠懸浮式音響主機，提供12.9吋中央觸控螢幕，帶來與穩定且與海外市場同步的使用體驗。