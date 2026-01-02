「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
▲日本三菱2026年新年影片中！出現疑似經典Pajero身影。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

海外正在測試的新一代三菱Pajero，疑似出現在日本三菱新年影片中，也間接證實經典的三菱Pajero即將重出江湖，事實上，復活的三菱Pajero也不是他國事務，從先前台灣原廠透露的未來計畫中，台灣也將重新導入復活的新一代Pajero。

▲三菱新一代Pajero從去年開始持續不斷有測試車被捕獲。（預想圖／翻攝自Youtube@Theottle）

在2026年新年影片宣揚拉力精神的三菱原廠，最後彩蛋藏有新一代Pajero身影，已經暗示離今年發表不遠。未來繼續將強調越野能力的Pajero，較有可能採用與Triton皮卡休旅共用平台，並延續Triton的2.4升柴油渦輪。

▲台灣過去曾販售Pajero。

台灣市場對Pajero其實也不陌生，過去曾進口導入販售，無奈受到日本原廠停產影響，台灣最終在2020年8月下架，如今海外隨著將迎回新一代Pajero，台灣也有重新導入契機。

台灣三菱日前透露多款新車計畫，除了有海外準備大改款的得利卡，進口車部分，包含具越野能力的新世代Triton 皮卡、品牌主力Outlander PHEV 最新世代，以及越野界傳奇 Pajero越野休旅，都會以全新姿態重返台灣市場。三款皆為全球三菱近年主推的重要產品，外界也期待這批新車能替台灣品牌形象帶來新氣象。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：三菱XFCXforceSUV小休旅ToyotaYars CrossGrandisPajero

