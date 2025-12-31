台北車展「今年最後1天正式開跑」！盤點7大亮點進場前先掌握

▲2026台北車展正式於12／31開跑，盤點全場必看7大亮點展區。（圖／記者徐煜展攝）

記者張慶輝／台北報導

2026台北新車暨新能源車大展於今（31）日正式對一般民眾開放售票入場，儘管受到後疫情時代影響，參展品牌不若過去完整，場地也從較寬敞的南港展覽館移回世貿展覽中心，不過本屆仍有許多值得關注的重量級新車，以下《ETtoday車雲》就為車迷盤點展中亮點，可做為入場參觀的指引。

TOYOTA：進口休旅王者第6代RAV4，精品電動車Urban Cruiser，皇冠跑旅Crown Sport

▲TOYOTA第6代RAV4同步展出Adventure冒險版與GR Sport運動版，預告1／13正式發表上市。（圖／資料照）

做為國內市占率最高的單一品牌，TOYOTA此次秀車陣容強大，像是日前正式展開預售的進口休旅王者第6代RAV4，就同步展出了Adventure冒險版、以及GR Sport運動版，另外市場期待已久的Urban Cruiser也現身場中，並開出127萬起的建議售價，而皇冠家族的跑旅擔當Crown Sport，則以右駕版車型與車迷相見，之後會不會有導入計畫更是耐人尋味。［點我看完整報導］

Lexus：全新大改款ES，第3度小改款IS，電動概念LF-ZC

▲Lexus驚喜帶來大改款ES房車（左）與第3度小改款IS跑房車（右），其中IS以189萬起開賣。（圖／資料照）

進口豪華休旅領導品牌Lexus在此次車展中，驚喜帶來了全新大改款的ES房車，在車格全面放大之下，品牌預告將導入2.0升油電動力的ES 300h，以及雙馬達4驅的ES 500e，更難能可貴的是，做為ES概念發想的LF-ZC也同步空運來台，是場中為數不多的概念車型，而第3度小改款IS也在展中以189萬起的建議售價正式開賣。［點我看完整報導］

寶嘉聯合：4大品牌19款新車規模最大，預示2026導入規劃

▲寶嘉聯合是全場展出最多新車的單一展區，408 GT Rapide採限量120輛方式發售。（圖／資料照）

近期強勢崛起的寶嘉聯合，旗下4大品牌共計帶來19款新車，成為全場最具規模的單一展區，不僅Alfa Romeo愛快羅密歐帶來Junior雙車型，Citroen雪鐵龍也有C3 Aircross與C5 Aircross，本月才正式回歸的Jeep，更迅速帶來第2款新車Compass，在Peugeot方面則有開價159.8萬的408 GT Rapide，以及預告即將回歸的經典小車208，光是在此就能讓車迷流連忘返。［點我看完整報導］

Mitsubishi中華三菱：XForce正式發表，Destinator＆Outlander驚喜現身

▲Outlander現場展出車型並非先前外傳的PHEV動力，更為日後導入增添神秘色彩。（圖／資料照）

經過一連串的暖身活動後，Mitsubishi中華三菱總算正式發表全新國產休旅XForce，並為其開出79.9萬起的建議售價；除了XForce外，包括即將導入國產化的7人座新車Destinator、以及國內車迷敲碗以久的最新世代Outlander也驚喜現身會場，其中Outlander並非先前外傳的PHEV車型，更是為日後導入的動力編成增添神秘感。［點我看完整報導］

Honda：約會神車Prelude，高端跨界休旅ZR-V

▲Honda經典約會神車Prelude正式回歸，帥氣外型搭配2.0升e:HEV油電動力設定。（圖／資料照）

Honda台灣本田這回代來年度重磅新車，包括被譽為「約會神車」的Prelude雙門跑車，挾別具跑格的運動化雙門設定、以及2.0升e:HEV油電動力，鎖定喜愛帥勁風格的車迷；ZR-V則是介於HR-V與CR-V之間的高端跨界作品，同樣搭載2.0升e:HEV油電動力，對於不想開「制服車」、又或者是對動力有更多渴望的車迷來說，會是值得前去一看的展車。［點我看完整報導］

Foxtron鴻華先進：新品牌首秀Bria，納智捷n7還有戲

▲Foxtron鴻華先進日前才發表的國產電動跨界休旅Bria也現身會場。（圖／資料照）

在收購納智捷之後，此次正式以Foxtron鴻華先進身分直接與消費者面對面，展台主秀車自然是日前才發表的Bria，做為國產首輛電動跨界休旅車，憑藉其美型設計與細膩質感吸引目光，同時提供單馬達與雙馬達的動力選項更是面面俱到，而Luxgen納智捷n7則是出人意料的「還有戲」，品牌宣布即將以OTA方式解鎖「RPA遙控停車輔助系統」，能直接透過車鑰匙遠端遙控車輛前進或後退，這將成為國產電動車首創的亮點功能。［點我看完整報導］

Suzuki：品牌首款電動車e Vitara，TOMICA聯名Jimny

▲Suzuki品牌首款電動車開出更顯誠意的建議售價115萬起，並同步提供單馬達前驅與雙馬達4驅。（圖／資料照）

做為TOYOTA Urban Cruiser的雙生車，Suzuki品牌首款電動車e Vitara更顯誠意，開出單馬達前驅115萬、雙馬達ALLGRIP-e四驅123萬起的建議售價，其中後者在越野模式下可利用電子式LSD限滑差速器提高脫困能力；另一款值得一看的新車，則是為了慶祝模型品牌TOMICA創立55周年，雙方共同打造的聯名款Jimny，搶眼的外型配色與等比例模型同台展演，相信能吸引不少車迷的目光。［點我看完整報導］

2026台北新車暨新能源車大展

日期：2025／12／31-2026／1／4

時間：10:00-18:00

地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）

票價：全票250元，優待票200元，敬老／愛心票120元，6歲以下免費入場