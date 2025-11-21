鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

▲Model C再次於鴻海科技日現身，但此次是具備全中文介面的雙馬達四驅車型。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

HHTD25鴻海科技日今（21）日於南港展覽館進行中，儘管外界所關注的「重大消息」尚未公布，但從現場的展車就能看出些許端倪，過去以「北美版」身分亮相的Model C，在此次活動中默默展出「Dual Motor雙馬達」車型，更重要的是，無論儀錶板或操作介面都全面中文化，似乎也提前預告了接下來鴻海在電動車市場的經營方向。

▲美規車型該有的示寬燈與反光板，在這次展出的Model C身上都沒少，外型也基本與先前一致。

此次展出的Model C，外觀上與過去多次現身的北美版相去不遠，美國車款該有的示寬燈與反光片等也都沒少，除了車頭的鴻華廠徽、車尾的Fxotron字樣外，在尾門的右下角還多了「Dual Motor」的銘牌，以此展現其雙馬達動力配置的身分。

▲車尾除了有Foxtron字樣外，右下角還多了「Dual Motor」銘牌，以此展現其不同的身分。

車內格局也基本與先前看過的Model C北美版相同，上移的中控螢幕搭配實體按鍵，類麂皮與深色木紋飾板相互搭配，再加上座椅的Foxtron字樣，整體質感都比現行在售的n7好上不少。

▲車內格局與先前多次現身過的北美版一致，質感與操作便利性都比現行在售的n7好上不少。

更重要的是，過去Model C北美版都操作介面都是全英文，但這次在鴻海科技日現身的2輛展車，都具備有全中文介面，顯然不是面向「北美版」的設定，在n7已經實現「百萬內」與「700公里續航」之後，「雙馬達4驅」會不會以另外一種方式、甚至是另外一個品牌進入台灣市場，相信是接下來外界的關注重點。

▲先前北美版都是全英文介面，但此次卻有了完整中文化的介面，或許這就是「最後一塊拼圖」。