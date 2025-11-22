TOYOTA「Tacoma穩坐美國中型皮卡龍頭」！今年前3季狂賣超過20萬台

圖文／7Car 小七車觀點

接近 2025 年尾聲，美國中型皮卡市場依舊是 Toyota Tacoma 的舞台。這款車型多年來累積的名氣與產品力，在今年再次展現壓倒性氣勢，不只維持領先，更朝向近十年最佳成績前進。從目前公開的銷售數據來看，Toyota 原廠推出第 4 代 Tacoma 後，整體接受度明顯攀升，市場對中型皮卡的需求也因新世代車型帶動而更加活絡。

回顧今年前三季，Toyota 在美國市場已累積銷售 204,464 輛 Tacoma，相較於 2024 年同期成長達 61.2%。雖然 2025 年的亮眼成績多少來自於新世代車型的換代效應，但同級距買家仍然將重心放在它身上，也代表原廠在北美市場對產品定位的拿捏依舊精準。若以當前的銷售節奏來看，全年有機會超越 2021 年的 257,000 輛紀錄，再次刷新品牌在中型皮卡領域的高度。

不過，競爭品牌的表現同樣不弱，整體中型皮卡市場呈現全面成長。Chevrolet Colorado 目前暫居第二名，雖然截至 9 月底只累積 77,390 輛，離 Tacoma 仍有明顯差距，但季成長幅度依舊穩健。Ford Ranger 則以 48,278 輛的成績排在第三名，年增率達 57.4%，略高於 Nissan Frontier 的 47,630 輛，後者反倒是少數在今年出現衰退的車型，銷量下滑 12.2%，顯示產品競爭力已逐漸受到同級距新車擠壓。

Jeep Gladiator 依舊維持其獨特越野定位，在今年前三季達到 38,513 輛，成長幅度為 18.0%。至於 GMC Canyon 則暫居中型皮卡市場末段班，累積銷售 27,878 輛，雖然成長僅 3.4%，但仍與整體市場同步維持正向動能，代表買家對這類中型皮卡的需求依舊穩固。

雖然目前市場格局看似穩定，但未來的競爭仍會更加激烈。Ram 即將推出全新中型皮卡，準備加入這個競爭激烈的細分市場。以現況來看，想撼動 Toyota Tacoma 多年來建立的地位並不容易，畢竟它不只握有龐大的品牌忠誠度，北美買家也早已習慣 Tacoma 在可靠度與越野性能間取得的平衡。面對新對手加入，市場確實會增添變數，但要撼動這個領域的長期霸主，仍需要時間累積產品信任度。