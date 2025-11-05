ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

▲太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎都擁有。（圖／調查局提供）

▲調查局查扣太子集團名下超跑，不僅有「山豬王」還有麥拉倫「洗拿」。（圖／調查局提供）

記者張慶輝／綜合報導

由柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，台北地檢署4日查扣太子集團資產逾45億元，拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，而調查局在和平大苑地下室查扣的「破5億超跑車庫」當中，除了有稍早曝光的Bugatti布加迪「山豬王」、Ferrari法拉利「拉法」以外，還有多款身價不凡的車款，其中一款McLaren麥拉倫頂級限量車，就連周杰倫和林志穎也都是車主！

▲太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎都擁有。（圖／調查局提供）

▲這波查扣行動中赫見McLaren Senna LM，據傳全球僅生產20輛，在台入手價高達1.1億元。（圖／調查局提供）

在最新曝光的太子集團遭查扣車輛當中，最受矚目的莫過於McLaren Senna，恰巧周杰倫與林志穎也都是Senna車主，但太子集團這輛型號還多了「LM」，也就是車系家族中的「最強道路版」，據傳全球僅生產20輛，4.0升V8雙渦輪引擎馬力上調至825匹，扭力81.6公斤米，知名Youtuber「Joeman」過去曾採訪過另一位台灣車主，入手價高達1.1億元。

▲太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎都擁有。（圖／調查局提供）

▲沒擋風玻璃沒窗戶的Ferrari Monza SP2同樣也被查扣，當年台灣接單基本售價8,500萬起。（圖／調查局提供）

除了Senna LM外，還有另一部同樣很搶眼的車款，那就是法拉利Monza SP2，這部車不僅沒有車頂，就連前後擋風玻璃與車窗也都不見了，徹底向1950年代賽車的絕美外型致敬，方向盤前方設有「虛擬擋風板」，既不會遮蔽視線又能確保舒適性，6.5升V12引擎可輸出800匹馬力與73.2公斤米扭力，0-100km/h加速僅需2.9秒，全球限量499輛，當年台灣接單基本售價為8,500萬起。

▲太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎都擁有。（圖／調查局提供）

▲雖然其他被查扣的車型相對「便宜」，但全部加總也還是達到破億等級。（圖／調查局提供）

相比前兩輛，這波查扣行動中的其他車型相對「便宜」了一些，但也還是令市井小民難以想像，包括有Ferrari SF90（台灣標準版售價2,658萬起）與296 GTB（台灣標準版售價1,688萬起），Porsche保時捷911 Turbo S（1,311萬起）、718 GT4 RS（720萬起）、718 Spyder RS（778萬起）與Taycan（432萬起），Lamborghini藍寶堅尼Urus（999.89萬起）、McLaren 765LT（2,368萬起）等，加起來也是破億等級，但現在都被貼上封條鎖上鐵鍊，只能靜靜待在車庫中。

關鍵字：McLaren麥拉倫Senna765LTFerrari法拉利MonzaSP2超跑跑車太子集團查扣

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

