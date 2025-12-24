「鴻華先進Bria新休旅」搶先開箱！本月上市　國產價水準不輸進口車

▲鴻華先進Bria表現更勝過去納智捷n7，擁有不輸進口車水準。（圖／記者徐煜展攝）

台灣電動車競爭已進入白熱化，消費者真正期待的，早已不只是「夠大、夠快、配備多」電動車，鴻華先進Bria正是在這樣的期待下誕生，Bria在設計質感、動態調校與整體完成度上，能真正對齊國際水準的作品。以國產車價格、進口水準打入台灣市場，而隨著更成熟的Bria問世，也為n7後繼車、未來更新動向埋下伏筆。

單馬達、雙馬達三車型 預估百萬有找

▲鴻華先進首波提供3款車型，單馬達入門有2款、雙馬達四驅1款。

鴻華先進正式收購納智捷之後，Bria不只是新世代車款，更像是一個品牌性格全面轉向的具體成果。納智捷n7成功扮演國產電動車版圖開拓者，而Bria 在設計語彙、操控調性，都展現出明確差異，Bria不再只是家庭取向的代步工具，而是一輛具備駕馭樂趣的電動休旅。

本次試駕車型為單馬達後驅中規Emerge版本，而Elegant則為單馬達入門款，入手價預計是百萬內，Pioneer為頂規雙馬達四驅，更強調性能取向。

跨界跑旅越看越耐看

▲Bria主打年輕族群，跑旅線條肯定男女老少通吃。

外觀設計上，相較於n7傳統休旅路線，Bria走得顯然是年輕化的跨界跑旅設定，整體線條清爽俐落。它不是靠誇張折線或浮誇空力套件來吸引目光，而是那種站在一旁多看幾眼，會越看越耐看的類型。Bria尺碼4,315x1,885x1,535mm、軸距達2,800mm。

▲燈組設計不僅搶眼，前後內部都還有流水的迎賓效果，日夜間辨識度極高。

Bria 的前後燈組是個人很喜歡地方。造型本身就很有科技感，但真正加分的是它有完整的燈光秀與迎賓效果。開機解鎖、關機時，前後燈條會有一整套動態點亮的流程，給人滿滿的上車儀式感。

▲D柱小巧思斜紋飾板搭配黑色車頂，為視覺帶來低重心效果。

從側面來看，Bria 的線條其實非常收斂，腰線不會太銳利，但車身比例抓得很好，整體視覺重心偏低，看起來不會有SUV常有的笨重感。D柱斜紋飾板設計不只讓側面不單調，搭配黑色懸浮式車頂，讓視覺重心感受更低。隱藏式車門把手，能優化空氣力學，也帶來時尚感加分功效。

▲本次試駕搭載雙馬達的20吋胎圈，官方有開放給單馬達選配。

本次試駕車選配的是20吋鋁圈，搭配黑銀雙色、多切面造型，實車看起來比照片還要有立體感，更有視覺放大延伸之感，輪胎採瑪吉斯Victra Sport EV，尺碼為235/40 R20，雖然胎噪行進間較為明顯，但符合雙馬達四驅性能取向。

內裝質感空間兼具 細節比n7更有料

▲車內設計簡潔，但配備可是相當豐富，細節組裝也更到位。

進入車內，Bria的內裝設計延續外觀調性，走的是簡潔科技未來風格，中控台線條平直，層次分明，沒有過多浮誇設計，但在材質與組裝品質上，明顯感受到與過去n7差距。當然對於一輛電動車來說，Bria當然也沒少了OTA遠端更新與V2L供電等潮流配備。

▲15.6吋螢幕從過去的直列改為橫式，操作直覺好上手，也比直列螢幕少了反光困擾。

▲9.2吋數位儀表尺寸相較n7雖然來得縮水，但配圖、字幕顯示更精緻，L2輔助駕駛系統也能讓駕駛一看就上手。

▲螢幕下方配有貼心手機置物板，兩側還有溝槽避免滑動，可惜不具有無線充電功能。

車內採15.6 吋中控觸控螢幕與9.2吋全液晶儀表，資訊呈現清楚，操作邏輯直覺，實際使用時系統反應流暢，沒有延遲感。其中15.6吋螢幕改為車壇常見的橫式操作，這點與直列式n7有很大不同。

▲中控螢幕小車可旋轉操作、解鎖等趣味十足，除了方向盤按鍵外，螢幕也能隨時切換各種動態模式，並配有環景攝影、64色氣氛燈等加分配備。

中控螢幕還能看到詳細的能耗畫面，包含空調、動力模式、其他用電來源的即時耗能狀態，甚至連動能回收（Regen）等設定都能清楚掌握。像是駕駛模式切換（ECO／Comfort／Sport）、空調、音響、車輛設定等，都集中在同一套邏輯裡操作，實際使用時不會有「找功能找很久」的困擾。

同時也支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，除了有原廠導航外，也能利用手機帶來熟悉的Google Map等地圖圖資。

▲與n7鑰匙一同對比，更能感受到Bria新舊產品的差異。

Bria邏輯符合日常使用。除了傳統的實體鑰匙之外，它同樣支援卡片鑰匙，體積輕薄，平常放在皮夾裡就好，不用再多帶一顆鑰匙在身上，對不喜歡口袋塞滿東西的人來說相當方便。

同樣也具有感應式解鎖與自動上鎖功能。與n7 的鑰匙放在一起對比，兩者都具備卡片鑰匙與感應功能，但可看到Bria鑰匙功能更豐富，一次塞滿滿，可解鎖前艙引擎蓋置物空間與後廂解鎖。

空間與機能符合家庭用車 還很「好用」

▲前方擁有52公升的置物空間。

作為一輛電動休旅，Bria 在空間表現上展現出電動平台的優勢，而且不只是帳面數字漂亮，實用性也確實到位。前方引擎室Bria提供 52 公升前行李廂空間，可用來收納V2L等相關充電線、隨車用品，讓後行李廂能完整留給乘客與大型物品使用，這對電動車日常使用相當加分。

▲後行李廂具有雙層設計、電動尾門，為置物空間帶來更多彈性操作。

後行李廂標準狀態下具有320公升，透過後座椅背傾倒後，最大可擴充至 1,043 公升，足以應付家庭出遊或大量裝載需求。並標配感應式電動尾門，在雙手提物時依然方便開啟；行李廂內部則採用雙層底板設計，可依需求調整深度，不論是放置較高物品或隱藏收納，都相當靈活。

▲座椅乘坐舒適合宜，第二排更具有充裕的乘坐空間，中規還有加分的玻璃天窗，但無法開啟。

雖然車長只有4.3米左右，與油車的HONDA HR-V、TOYOTA Corolla Cross差不多，但受惠2.8米的軸距與電動車平整化優勢，後座膝部空間表現優於同級燃油休旅，椅背也支援兩段調整，長時間乘坐不易疲勞。中規以上車型配備 全景玻璃天窗，進一步提升車室採光與空間感。

▲最大功率支援134kW，30分鐘能完成10～80%蓄電。

Bria 採用CCS2充電規格，充電孔位於右側前葉子板，可手勢感應開啟、電動按鍵關閉，最大充電功率 134 kW，在快充環境下，10～80% 約 30 分鐘即可完成，還算符合目前主流電動車使用需求。

動態猶如運動型健將

▲全車系都採用57.7度電池，不過雙馬達四驅車重超過2噸，進入機械停車位必須注意。

Bria 全車系統一採用 57.7 kWh 電池，單馬達後驅為229 匹馬力，NEDC 續航 516 公里；雙馬達四驅400 匹馬力，NEDC 續航 466 公里，需要注意的是，單馬達車重1,870公斤，但雙馬達已經來到2,020公斤，在進出老舊機械式停車塔時需要特別注意。

▲電門輕鬆好掌握，動力不躁進，全電門亦有熱血十足的貼背感。

試駕單馬達後驅版本在0–100 km/h加速 6.8 秒 的設定下，並非追求暴力輸出，而是強調線性、可控與駕駛信心。電門反應乾淨直接，但不會過於神經質，在市區行駛相當好掌握；當進入山路或彎道較多的路段，後驅架構的優勢便逐漸浮現。

▲回充5段模式帶來豐富的駕駛樂趣，單踏板能靜止到停，山路上也好用。

Bria提供5段可調的動態回充模式，每種模式個性鮮明，實際開起來時，這套回充系統給人的感覺相當線性，減速過程不突兀，也不會突然拉住車子，對於剛接觸電動車的人來說，也能馬上適應

另外，Bria 也支援 One Pedal 單踏板駕駛模式。在市區走走停停時，可以大幅減少踩煞車的次數，整體開起來相當輕鬆；在山路使用單踏板模式同樣很好上手。透過電門深淺就能細膩控制車速，進彎前收電、出彎再補電門，節奏感相當自然，反而更能專心在路線與操控上。

▲Bria底盤懸吊調校已有歐系車影子，給人十足的駕駛樂趣。

相較n7的底盤調校明確以家庭與舒適為優先，但Bria 則展現出截然不同的動態性格。懸吊採用前麥花臣、後獨立五連桿配置，搭配後驅架構，使Bria在彎道中的反應更為靈活。

車頭指向性清楚，轉向初段反應乾脆；進彎時車尾循跡適時跟上車頭節奏，讓 Bria更像是一位靈活的運動型鋼砲選手，而非無聊一昧追求舒適取向的休旅車。

試駕車選配20 吋胎圈，在連續彎道與高速行駛時，側向支撐更為明確，車身穩定性提升。雖然路感回饋較為直接，但並未犧牲舒適性，反而呈現出歐系車常見的韌性調校，讓駕駛與車輛互動默契更好，也讓Bria在同級電動休旅中顯得格外有個性。以個人感受而言，其風格與調性明顯偏向歐系設定，接近Volkswagen ID.4、ID.5 等級，屬於中上水準，介於一般進口品牌與豪華品牌之間。

▲Bria展現令人驚豔的成熟水準，讓台灣造車實力能受到國際肯定。

總結來說，Bria並非從零開始打造的全新產品，其技術與平台前身，正是外界熟知的鴻海Model B概念車。經過量產化調整與實際道路驗證後，Bria 也成為鴻海電動車平台正式落地的重要代表作之一。

更具指標意義的是，這套平台與車型架構，未來也將外銷並由三菱品牌導入澳洲市場，預計於明年正式上市。這不僅代表 Bria 的產品實力已通過國際車廠的標準檢視，也象徵台灣自主造車品牌，開始真正站上全球市場舞台。

從單純的國內銷售，走向國際市場驗證，Bria 的定位早已不只是「國產電動車」，而是一輛具備出口實力、並獲國際品牌採用的台灣製造電動車。這樣的背景，也讓本次試駕體驗更顯份量。