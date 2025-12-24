Suzuki「新休旅撞擊拿低分1星」緊急召回、直接停售！安全不足引爆討論

▲Suzuki Fronx在澳洲市場出大包！安全配備出現瑕疵，撞擊只拿1顆星。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

Suzuki在澳洲、紐西蘭市場遇到大麻煩。旗下最新的跨界休旅Fronx在ANCAP 撞擊測試中只拿到 1 顆星，更嚴重的是，測試過程還抓出後座安全帶失效關鍵問題，引發當地安全機構與車主高度關注。

▲關鍵後座安全帶有瑕疵，只拿到1星評價。

Fronx在進行正面碰撞時，左後座安全帶的回收裝置出現故障，安全帶在撞擊瞬間突然鬆脫，導致後座假人幾乎沒有被固定，整個人往前撞上前座椅背。ANCAP形容，這種情況「罕見但非常嚴重」，在真實車禍中恐怕會大幅提高後座乘客的受傷風險。

也因為這個安全帶失效問題，Fronx 在成人與兒童乘員保護項目幾乎被「扣重分」，即便其他測試項目勉強過關，整體評分被拉到最低，最終只拿到1星低分評價。

▲Suzuki Fronx已陸續召回，並下架挽救。

事情曝光後，Suzuki 已在澳洲與紐西蘭市場啟動召回行動，針對特定 2025 年式 Fronx 進行檢查與修正，並暫停新車交付、買賣。紐西蘭交通主管機關甚至直接建議車主，在問題完全解決前，不要讓任何人乘坐後座。

這起事件也讓 Fronx 的產品安全性備受質疑。對於一款主打都會、家庭使用的小型休旅來說，後座安全帶出包無疑是致命傷，後續 Suzuki 能否快速完成修正、重新取得市場信任，仍有待觀察。