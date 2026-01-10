台灣福斯新年式「Tiguan休旅、Passat旅行車」開賣！售價小漲

▲台灣福斯推出新年式Tiguan、Passat。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣於去年導入的新一代Tiguan休旅、Passat旅行車，於今年迎來新年式，外觀、配備大致不變，新年式增加前後廠徽光標定位燈顯得更有質感，售價上Tiguan兩款車型小漲1萬，其他車型售價都維持不變。

▲新年式維持4款車型，2款車型售價小漲。

首先在主力Tiguan休旅上，新年式提供280 eTSI Elegance、280 eTSI Elegance Premium、330 TSI Elegance Premium、430 TSI R-Line Performance四款車型編成，不過280中階與頂規430 R-Line售價小漲1萬，四款車型售價為139.8、150.8、169.8與199.8萬。

▲外觀導入前後發光廠徽。

Tiguan全車系同步德國，初次標配車款唯一前、後Volkswagen廠徽光標定位燈，鏤刻框線佐以延伸至左右的水平燈條，打造絕不錯認的標誌性特色，引人注目的設計提高路上來／後車警覺，增加夜間行駛安全性。

430 R-Line則能再加價選配1萬，獲得帥氣的黑化套件。

▲Passat旅行車售價157.8萬起。

在旅行車Passat旅行車，新年式維持3款車型不變，售價157.8、182.8、197.8萬，與Tiguan同樣增加前後發光廠徽。