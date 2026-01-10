ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣福斯新年式「Tiguan休旅、Passat旅行車」開賣！售價小漲

▲台灣福斯推出新年式Tiguan、Passat。（圖／翻攝自福斯）

▲台灣福斯推出新年式Tiguan、Passat。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣於去年導入的新一代Tiguan休旅、Passat旅行車，於今年迎來新年式，外觀、配備大致不變，新年式增加前後廠徽光標定位燈顯得更有質感，售價上Tiguan兩款車型小漲1萬，其他車型售價都維持不變。

▲台灣福斯推出新年式Tiguan、Passat。（圖／翻攝自福斯）

▲新年式維持4款車型，2款車型售價小漲。

首先在主力Tiguan休旅上，新年式提供280 eTSI Elegance、280 eTSI Elegance Premium、330 TSI Elegance Premium、430 TSI R-Line Performance四款車型編成，不過280中階與頂規430 R-Line售價小漲1萬，四款車型售價為139.8、150.8、169.8與199.8萬。

▲台灣福斯推出新年式Tiguan、Passat。（圖／翻攝自福斯）

▲外觀導入前後發光廠徽。

Tiguan全車系同步德國，初次標配車款唯一前、後Volkswagen廠徽光標定位燈，鏤刻框線佐以延伸至左右的水平燈條，打造絕不錯認的標誌性特色，引人注目的設計提高路上來／後車警覺，增加夜間行駛安全性。

430 R-Line則能再加價選配1萬，獲得帥氣的黑化套件。

▲台灣福斯推出新年式Tiguan、Passat。（圖／翻攝自福斯）

▲Passat旅行車售價157.8萬起。

在旅行車Passat旅行車，新年式維持3款車型不變，售價157.8、182.8、197.8萬，與Tiguan同樣增加前後發光廠徽。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：福斯TiguanSUV休旅車TouranT-RocVolkswagen福斯ti

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【打架啊！】橘貓看到飼主靠近秒炸毛　一出聲就拱背模樣超ㄎㄧㄤ

推薦閱讀

台灣福斯新年式「Tiguan休旅、Passat旅行車」開賣！售價小漲

台灣福斯新年式「Tiguan休旅、Passat旅行車」開賣！售價小漲

【周焦點】進口休旅下殺30萬　特斯拉新車開賣　國產油電休旅今年見

【周焦點】進口休旅下殺30萬　特斯拉新車開賣　國產油電休旅今年見

速霸陸「最新手排性能車型」東京改裝展曝光！相對保守設定引熱議

速霸陸「最新手排性能車型」東京改裝展曝光！相對保守設定引熱議

TOYOTA「暴力鴨限量性能版」亮相！董事長豐田章男親自參與打造

TOYOTA「暴力鴨限量性能版」亮相！董事長豐田章男親自參與打造

Volvo預告「1／21發表全新EX60電動休旅」！續航力上看810KM

Volvo預告「1／21發表全新EX60電動休旅」！續航力上看810KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

最新文章

台灣福斯新年式「Tiguan休旅、Passat旅行車」開賣2026-01-10

【周焦點】進口休旅下殺30萬2026-01-10

速霸陸手排性能車型東京改裝展曝光2026-01-10

TOYOTA「暴力鴨限量性能版」亮相2026-01-10

Volvo預告1／21發表電動休旅EX602026-01-09

特斯拉續航力最強Model 3開賣2026-01-09

「HONDA改款新休旅」空間不輸CR-V2026-01-09

「TOYOTA Camry」大陸推新車型2026-01-09

雷諾最新跨界車款Filante即將揭曉2026-01-08

Nissan「改款新油電休旅」海外開賣百萬有找2026-01-08

熱門文章

「HONDA改款新休旅」空間不輸CR-V2026-01-09

TOYOTA「暴力鴨限量性能版」亮相2026-01-10

Volvo預告1／21發表電動休旅EX602026-01-09

速霸陸手排性能車型東京改裝展曝光2026-01-10

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市2026-01-06

「TOYOTA Camry」大陸推新車型2026-01-09

「TOYOTA預告1月新車」有大驚喜2026-01-07

台灣「福斯7人座休旅」降價42萬賣光了2026-01-08

特斯拉續航力最強Model 3開賣2026-01-09

Nissan「改款新油電休旅」海外開賣百萬有找2026-01-08

相關新聞

Volvo預告「1／21發表全新EX60電動休旅」！續航力上看810KM

Volvo預告「1／21發表全新EX60電動休旅」！續航力上看810KM

有夠扯！休旅車外掛「超長神祕管」逛大街　網驚：打包加油槍？

有夠扯！休旅車外掛「超長神祕管」逛大街　網驚：打包加油槍？

「HONDA改款新休旅」空間不輸CR-V！1.5升渦輪大陸開賣49萬

「HONDA改款新休旅」空間不輸CR-V！1.5升渦輪大陸開賣49萬

桃園27歲男恍神連撞3車「氣囊炸開4輪朝天」　車頭全爛畫面曝

桃園27歲男恍神連撞3車「氣囊炸開4輪朝天」　車頭全爛畫面曝

男拒檢落跑「豬隊員車車」竟拋錨害他被逮　抄出鎮暴槍+安毒

男拒檢落跑「豬隊員車車」竟拋錨害他被逮　抄出鎮暴槍+安毒

讀者迴響

熱門文章

「HONDA改款新休旅」空間不輸CR-V！1.5升渦輪大陸開賣49萬

「HONDA改款新休旅」空間不輸CR-V！1.5升渦輪大陸開賣49萬

TOYOTA「暴力鴨限量性能版」亮相！董事長豐田章男親自參與打造

TOYOTA「暴力鴨限量性能版」亮相！董事長豐田章男親自參與打造

Volvo預告「1／21發表全新EX60電動休旅」！續航力上看810KM

Volvo預告「1／21發表全新EX60電動休旅」！續航力上看810KM

速霸陸「最新手排性能車型」東京改裝展曝光！相對保守設定引熱議

速霸陸「最新手排性能車型」東京改裝展曝光！相對保守設定引熱議

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市！搭載1.0升動力

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市！搭載1.0升動力

「TOYOTA Camry」大陸推新車型！2.0升油電折合新台幣86萬

「TOYOTA Camry」大陸推新車型！2.0升油電折合新台幣86萬

「TOYOTA預告1月新車」有大驚喜！全新2.0升渦輪量產車即將問世

「TOYOTA預告1月新車」有大驚喜！全新2.0升渦輪量產車即將問世

台灣「福斯7人座休旅」降價42萬賣光了！今年等全新Tayron來補位

台灣「福斯7人座休旅」降價42萬賣光了！今年等全新Tayron來補位

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366