國產油電HONDA CR-V客貨認證、Lexus大改款新車現身！3月能源局名單公布

▲3月最新能源局名單公布！國產、進口都有重點新車。（圖／翻攝自各車廠、能源局）

記者徐煜展／綜合報導

3月能源局名單有看點！全新國產油電CR-V公布油耗數據，預計6月上市，而Lexus則有大改款ES搶先送測300h油電，新一代ES則安排在4月底上市，接下來台灣新車戰況越來越精彩！

▲油電CR-V採客貨認證送測！平均油耗20.5km/L。

台灣本田今年重頭戲之一，分別在6月開始會有3款新車陸續上市，而油電CR-V則擔任先鋒大將，能源局採客貨認證，採2.0升e:HEV油電，繳出不錯的20.5km/L平均油耗，由於油電CR-V採客貨認證，未來可能無法享有5萬貨物減徵福利。

▲油電大改款ES搶先曝光油耗數據，電動版還要再等等。

這次台灣大改款Lexus ES則有油電、電動版2種動力，預計4月28日正式上市，能源局先曝光的為油電300h，相較過去的2.5升油電，新一代ES改為2.0升油電配置，代表享有更好的稅金優勢，最佳平均油耗表現來到25.8km/L。

▲Hyundai Custin重新送測2.0升渦輪，應是為了新年式規劃。

在國產車還有1款新車值得關注，Hyundai Custin應為了新年式作準備重新送測，與官網的油耗成績有所不同，新年式送測2.0升渦輪動力，平均油耗13.3～13.8km/L。