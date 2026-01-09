Volvo預告「1／21發表全新EX60電動休旅」！續航力上看810KM

圖文／7Car 小七車觀點

Volvo 近日進一步釋出全新純電中型休旅 EX60 的產品資訊，並確認將於 1 月 21 日正式發表。作為品牌新世代電動車的重要成員，EX60 被定位為兼顧日常實用性與長途移動需求的車款，Volvo 也透過此次預告，強調其在續航與充電效率上的技術突破，試圖降低消費者對電動車使用情境的疑慮。

根據原廠公布的資料，EX60 在四輪驅動配置下，單次充電最長可行駛達 810 公里（WLTP 測試標準），不僅成為目前續航表現最長的純電 Volvo 車款，也顯示品牌在能效管理上的進展。Volvo 表示，相關數據是在貼近實際用車情境的條件下進行最佳化設定，期望讓電動車不再只是短途或城市通勤的選項。

在充電效率方面，EX60 同樣被視為關鍵亮點。透過 800V 電氣架構與高功率快充系統，車輛在使用 400kW 直流快充設備時，約 10 分鐘即可補充最多約 340 公里的續航里程。Volvo 將此形容為接近傳統加油所需的時間，讓充電停留更貼近一般駕駛的行程節奏，並降低長途移動的時間成本。

EX60 所搭載的核心技術來自全新 SPA3 電動車平台，該架構透過電池結構整合（cell-to-body）設計，將電池直接作為車體結構的一部分，有助於減輕重量並提升能源使用效率。此外，Volvo 也首度在此車款導入 mega casting 大型一體鑄造製程，以單一高精度鑄件取代大量零組件，進一步強化車體結構與續航表現。

原廠也指出，EX60 的電池管理系統整合了由 Breathe Battery Technologies 開發的演算法，可依據溫度、電量與使用狀態，即時調整充電策略，使電池維持在理想工作區間，並兼顧不同氣候條件下的穩定性。隨著發表時程確定，EX60 預計將於 1 月 21 日透過線上形式全球亮相，其實際產品規格與市場布局，屆時也將更加明朗。