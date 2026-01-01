114000元起！三陽「DRGBT小改款」上市　白牌唯一搭載彎道ABS＆TCS

▲SYM三陽選在跨年之際推出DRBGT龍二小改款車型。（圖／翻攝自SYM）

記者張慶輝／綜合報導

SYM三陽選在跨年之際正式推出DRGBT小改款車型，並為其開出114,000元起的上市首購期優惠價，此次「龍二」進化的最大亮點，就在於搭載白牌速克達首創的彎道TCS循跡控制與ABS防鎖死煞車，並且在動力與制動方面都有所進化，以更強大的產品實力穩坐運動速克達王者寶座。

▲此次改款重點是加入同級首創的彎道ABS與TCS。（圖／翻攝自SYM）

彎道TCS循跡控制與ABS防鎖死煞車過去多見於高端大型重機，主要是透過感測器持續監測車身動態，並且在彎道中操作油門或煞車超出極限時予以修正，這次DRGBT二代小改款是首度搭載此項配備的白牌速克達，並且在制動方面將前後煞車碟盤都升級為浮動碟，前碟盤更進一步加大至268mm，整體表現較舊款提升15%。

▲在電控方面的升級以外，制動與動力也有所提升。（圖／翻攝自SYM）

除了安全性與制動力的有感升級外，動力部分也加入新科技，導入與JET SL+ Super C同樣的ZRSG 3.0競能電驅系統，搭配原有的Hyper-SVIS可變進氣系統，使得起步與加速表現更勝以往，0-100公尺加速較小改款前領先3個車身。

▲車色在原有的3個選項以外，新增熔岩黑車色。（圖／翻攝自SYM）

在質感與便利配備方面，三陽趁著改款之際推出全新熔岩黑車色，以不同的色階搭配營造氛圍，後方向燈升級為均光流水式增加精緻度，Keyless系統則新增近程感應備援，鑰匙沒電時仍可透過特定感應位置啟動車輛，不會因此耽誤用車需求。

▲後方向燈升級為均光流水式，增加精緻度。（圖／翻攝自SYM）

2026 DRGBT上市首購期優惠價114,000元起(不含牌險，已扣購車優惠)，享優惠五重送：

第一重：3,000元購車金(直扣)

第二重：36期0利率(需加3000元手續費)

第三重：新春加碼最高5,000元優惠(電匯)

第四重：首購期間加贈專屬安全帽

第五重：分期再送六百萬安心守護專案

※詳細請以官網公布為主，首購優惠價114,000元(不含牌險)=DRGBT TCS版建議售價120,000元(不含牌險)-購車金3,000元(直扣)-新春加碼3,000元(電匯)；DRGBT Keyless彎道特仕版首購優惠價116,000元(不含牌險)=建議售價124,000元(不含牌險)-購車金3,000元(直扣)-新春加碼5,000元(電匯)。

※首購期間為即日起至2026年1月31日止。