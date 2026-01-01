ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

114000元起！三陽「DRGBT小改款」上市　白牌唯一搭載彎道ABS＆TCS

▲114000元起！三陽「DRGBT小改款」上市　白牌唯一搭載彎道ABS＆TCS。（圖／翻攝自SYM）

▲SYM三陽選在跨年之際推出DRBGT龍二小改款車型。（圖／翻攝自SYM）

記者張慶輝／綜合報導

SYM三陽選在跨年之際正式推出DRGBT小改款車型，並為其開出114,000元起的上市首購期優惠價，此次「龍二」進化的最大亮點，就在於搭載白牌速克達首創的彎道TCS循跡控制與ABS防鎖死煞車，並且在動力與制動方面都有所進化，以更強大的產品實力穩坐運動速克達王者寶座。

▲114000元起！三陽「DRGBT小改款」上市　白牌唯一搭載彎道ABS＆TCS。（圖／翻攝自SYM）

▲此次改款重點是加入同級首創的彎道ABS與TCS。（圖／翻攝自SYM）

彎道TCS循跡控制與ABS防鎖死煞車過去多見於高端大型重機，主要是透過感測器持續監測車身動態，並且在彎道中操作油門或煞車超出極限時予以修正，這次DRGBT二代小改款是首度搭載此項配備的白牌速克達，並且在制動方面將前後煞車碟盤都升級為浮動碟，前碟盤更進一步加大至268mm，整體表現較舊款提升15%。

▲114000元起！三陽「DRGBT小改款」上市　白牌唯一搭載彎道ABS＆TCS。（圖／翻攝自SYM）

▲在電控方面的升級以外，制動與動力也有所提升。（圖／翻攝自SYM）

除了安全性與制動力的有感升級外，動力部分也加入新科技，導入與JET SL+ Super C同樣的ZRSG 3.0競能電驅系統，搭配原有的Hyper-SVIS可變進氣系統，使得起步與加速表現更勝以往，0-100公尺加速較小改款前領先3個車身。

▲114000元起！三陽「DRGBT小改款」上市　白牌唯一搭載彎道ABS＆TCS。（圖／翻攝自SYM）

▲車色在原有的3個選項以外，新增熔岩黑車色。（圖／翻攝自SYM）

在質感與便利配備方面，三陽趁著改款之際推出全新熔岩黑車色，以不同的色階搭配營造氛圍，後方向燈升級為均光流水式增加精緻度，Keyless系統則新增近程感應備援，鑰匙沒電時仍可透過特定感應位置啟動車輛，不會因此耽誤用車需求。

▲114000元起！三陽「DRGBT小改款」上市　白牌唯一搭載彎道ABS＆TCS。（圖／翻攝自SYM）

▲後方向燈升級為均光流水式，增加精緻度。（圖／翻攝自SYM）

2026 DRGBT上市首購期優惠價114,000元起(不含牌險，已扣購車優惠)，享優惠五重送：

第一重：3,000元購車金(直扣)
第二重：36期0利率(需加3000元手續費)
第三重：新春加碼最高5,000元優惠(電匯)
第四重：首購期間加贈專屬安全帽
第五重：分期再送六百萬安心守護專案

※詳細請以官網公布為主，首購優惠價114,000元(不含牌險)=DRGBT TCS版建議售價120,000元(不含牌險)-購車金3,000元(直扣)-新春加碼3,000元(電匯)；DRGBT Keyless彎道特仕版首購優惠價116,000元(不含牌險)=建議售價124,000元(不含牌險)-購車金3,000元(直扣)-新春加碼5,000元(電匯)。
※首購期間為即日起至2026年1月31日止。

►11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

►台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：SYM三陽DRGBT龍二小改款機車摩托車新車速克達白牌彎道ABSTCS循跡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【差一點就撞上！】國道4車連環追撞　後車駕駛驚險閃過：還在發抖

推薦閱讀

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

最新文章

TOYOTA GR86跑車變身越野機器2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

Array2026-01-02

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口2026-01-01

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

便宜TOYOTA RAV4、Camry零關稅要來了2025-09-30

相關新聞

2025「年度最暢銷電動機車」出爐！盤點Gogoro EZZY狂賣7000台關鍵

2025「年度最暢銷電動機車」出爐！盤點Gogoro EZZY狂賣7000台關鍵

FUSO「3大車系齊聚台北車展」！樂天女孩限定現身互動送好禮

FUSO「3大車系齊聚台北車展」！樂天女孩限定現身互動送好禮

2025「台灣車壇12大事件」回顧！豐田章男2次訪台　機車大廠內戰

2025「台灣車壇12大事件」回顧！豐田章男2次訪台　機車大廠內戰

台北車展「今年最後1天正式開跑」！盤點7大亮點進場前先掌握

台北車展「今年最後1天正式開跑」！盤點7大亮點進場前先掌握

台北車展／Suzuki「首款電動車e Vitara」來了！開價115萬起更有戰力

台北車展／Suzuki「首款電動車e Vitara」來了！開價115萬起更有戰力

讀者迴響

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366