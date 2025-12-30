台北車展／Suzuki「首款電動車e Vitara」來了！開價115萬起更有戰力

記者張慶輝／台北報導

Suzuki金鈴汽車在今（30）日的2026台北新車大展媒體日上，正式帶來了品牌首款電動車e Vitara，做為TOYOTA Urban Cruiser的雙生車，其雙馬達車型具備ALLGRIP-e電子4輪驅動系統，能帶來不俗的越野身手，115萬起的建議售價更是充滿競爭力，展區內還有一款吸睛展車，那就是為慶祝TOMICA創立55周年的紀念款Jimny，進場參觀的車迷不可錯過。

此次金鈴所導入的e Vitara，共提供單馬達前驅、雙馬達4驅兩種選項，均配備61kWh的LFP磷酸鐵鋰電池，馬力則從144匹到184匹不等，其中雙馬達4驅型具備ALLGRIP-e電子4輪傳動系統，越野模式時能利用電子式LSD限滑差速器脫困，大大增加其克服險境的能力。

除了e Vitara外，現場也展出了Jimny x TOMICA 55周年聯名紀念車，透過泥濘飛濺與犀牛的概念，展現出Jimny的冒險精神；此外包括品牌經典小車Swift、同樣具備ALLGRIP技術的Vitara與S-Cross、還有頭家的可靠夥伴Carry，也悉數到場展出，讓車迷得以近距離賞車。

2026台北新車暨新能源車大展

日期：2025／12／31-2026／1／4

時間：10:00-18:00

地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）

票價：全票250元，優待票200元，敬老／愛心票120元，6歲以下免費入場