三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠

▲SYM三陽小改款DRGBT上市3天接單破千張，品牌3大旗艦車款同步推新春優惠。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／綜合報導

SYM三陽在跨年前夕推出小改款DRGBT，為其增添了彎道ABS與TCS等多項配備，近期三陽公布接單表現，僅短短3天就斬獲超過1,000台訂單，為了歡慶新車熱銷，除了DRGBT推出5大限時優惠方案外，包括Jet SL+ SuperC與MMBCU等旗艦機種也同步推出新春加碼優惠，積極搶攻年前購車旺季。

▲DRGBT小改款加上國內白牌速克達同級唯一的彎道ABS功能，進一步提升過彎急煞時的安全性。

此次DRGBT小改款最大亮點，就是增添彎道ABS功能，降低過彎時緊急煞車造成的失控風險，配合前後煞車升級為浮動碟，並且前碟尺寸加大至268mm，制動力較舊款提升15%，讓騎乘安全更有保障，動力方面則是加入近期正夯的「電推」，帶來更好的起步與加速表現。

▲透過ZRSG 3.0競能電驅輔助，讓DRGBT有著更好的起步與加速表現。

至2026／1／31前，購買DRGBT車系，可享有購車金3,000元（直扣）、36期0利率（另加手續費3,000元）、新春加碼最高5,000元優惠（電匯）、首購期間加贈專屬安全帽、分期購車再送600萬安心守護專案等優惠，所有優惠加總之後最低僅需11.4萬就能入主DRGBT TCS版，DBGBT Keyless彎道特仕版則是11.6萬。

▲活動期間DRGBT車系最低11.4萬就可入手，MMBCU與Jet SL+ SuperC也同步推出優惠。

另外兩款旗艦車型也同步提供新春優惠，同樣是在2026／1／31之前，購買MMBCU可享36期0利率（另加手續費3,000元）、新春加碼3,000元優惠（電匯）、加贈專屬安全帽、分期購車送600萬安心守護專案等，Jet SL+ SuperC則享購車金4,000元（直扣）、24期0利率、新春加碼3,000元優惠（電匯）、加贈廠隊彩繪安全帽、以及分期購車送600萬安心守護專案等。