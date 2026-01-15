ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠

▲三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠。（圖／記者張慶輝攝）

▲SYM三陽小改款DRGBT上市3天接單破千張，品牌3大旗艦車款同步推新春優惠。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／綜合報導

SYM三陽在跨年前夕推出小改款DRGBT，為其增添了彎道ABS與TCS等多項配備，近期三陽公布接單表現，僅短短3天就斬獲超過1,000台訂單，為了歡慶新車熱銷，除了DRGBT推出5大限時優惠方案外，包括Jet SL+ SuperC與MMBCU等旗艦機種也同步推出新春加碼優惠，積極搶攻年前購車旺季。

▲三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠。（圖／記者張慶輝攝）

▲DRGBT小改款加上國內白牌速克達同級唯一的彎道ABS功能，進一步提升過彎急煞時的安全性。

此次DRGBT小改款最大亮點，就是增添彎道ABS功能，降低過彎時緊急煞車造成的失控風險，配合前後煞車升級為浮動碟，並且前碟尺寸加大至268mm，制動力較舊款提升15%，讓騎乘安全更有保障，動力方面則是加入近期正夯的「電推」，帶來更好的起步與加速表現。

▲三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠。（圖／記者張慶輝攝）

▲透過ZRSG 3.0競能電驅輔助，讓DRGBT有著更好的起步與加速表現。

至2026／1／31前，購買DRGBT車系，可享有購車金3,000元（直扣）、36期0利率（另加手續費3,000元）、新春加碼最高5,000元優惠（電匯）、首購期間加贈專屬安全帽、分期購車再送600萬安心守護專案等優惠，所有優惠加總之後最低僅需11.4萬就能入主DRGBT TCS版，DBGBT Keyless彎道特仕版則是11.6萬。

▲三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠。（圖／記者張慶輝攝）

▲活動期間DRGBT車系最低11.4萬就可入手，MMBCU與Jet SL+ SuperC也同步推出優惠。

另外兩款旗艦車型也同步提供新春優惠，同樣是在2026／1／31之前，購買MMBCU可享36期0利率（另加手續費3,000元）、新春加碼3,000元優惠（電匯）、加贈專屬安全帽、分期購車送600萬安心守護專案等，Jet SL+ SuperC則享購車金4,000元（直扣）、24期0利率、新春加碼3,000元優惠（電匯）、加贈廠隊彩繪安全帽、以及分期購車送600萬安心守護專案等。

►2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

►日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：SYM三陽DRGBTDRG158新款機車摩托車BT新車白牌二代龍二龍22.5代小改款彎道ABS

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

被誤認「柬埔寨斷腿女網紅」 薔薔傻眼：根本不是我好嗎

推薦閱讀

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠

三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠

最新文章

三陽DRGBT小改款上市3天接單破千2026-01-15

台灣福斯Golf GTI冰影純粹版開賣2026-01-15

賓士GLC電動休旅車長軸版大陸現身2026-01-15

福特野馬跑車超級眼鏡蛇改裝版回歸2026-01-15

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂2026-01-14

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」2026-01-14

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」2026-01-14

特斯拉「新7人座Model Y」開賣2026-01-14

飛雅特最新MPV車型Qubo L登場2026-01-14

TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市2026-01-13

熱門文章

福特野馬跑車超級眼鏡蛇改裝版回歸2026-01-15

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」2026-01-14

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂2026-01-14

賓士GLC電動休旅車長軸版大陸現身2026-01-15

TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市2026-01-13

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」2026-01-14

特斯拉「新7人座Model Y」開賣2026-01-14

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市2026-01-06

台灣賓士「兩款休旅大降價25萬」門檻更親民2026-01-10

台灣福斯Golf GTI冰影純粹版開賣2026-01-15

相關新聞

147.8萬起！台灣福斯「Golf GTI冰影純粹版」開賣　慶祝問世50周年

147.8萬起！台灣福斯「Golf GTI冰影純粹版」開賣　慶祝問世50周年

快訊／28歲男騎士自撞電桿　沒戴安全帽...爆頭噴血當場死亡

快訊／28歲男騎士自撞電桿　沒戴安全帽...爆頭噴血當場死亡

賓士GLC電動休旅車「長軸版大陸現身」！專屬量身打造後座更寬敞

賓士GLC電動休旅車「長軸版大陸現身」！專屬量身打造後座更寬敞

福特野馬跑車「超級眼鏡蛇改裝版」回歸！榨830匹馬力限量300輛

福特野馬跑車「超級眼鏡蛇改裝版」回歸！榨830匹馬力限量300輛

爆改機車無牌「台72線上飆車競速」！　檢警持拘票逮4人到案

爆改機車無牌「台72線上飆車競速」！　檢警持拘票逮4人到案

讀者迴響

熱門文章

福特野馬跑車「超級眼鏡蛇改裝版」回歸！榨830匹馬力限量300輛

福特野馬跑車「超級眼鏡蛇改裝版」回歸！榨830匹馬力限量300輛

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」每年稅金9千有找！預計今年上市

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」每年稅金9千有找！預計今年上市

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂　國產進口對手壓力山大

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂　國產進口對手壓力山大

賓士GLC電動休旅車「長軸版大陸現身」！專屬量身打造後座更寬敞

賓士GLC電動休旅車「長軸版大陸現身」！專屬量身打造後座更寬敞

快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸

快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」還有9吋大螢幕！經銷端曝今年開賣

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」還有9吋大螢幕！經銷端曝今年開賣

特斯拉「新7人座Model Y」開賣！北美選配價新台幣7.9萬

特斯拉「新7人座Model Y」開賣！北美選配價新台幣7.9萬

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市！搭載1.0升動力

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市！搭載1.0升動力

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366