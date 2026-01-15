ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓士預告「大改款S-Class將有大幅度更新」！超過半數零件重新開發

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 正式預告於近期正式揭曉 2026 年式 S-Class 大改款車型。官方形容，這將是現行世代中幅度最大的一次更新，涵蓋外觀設計、車內數位科技與動力系統等多個層面，同時也被視為品牌史上最具企圖心的產品更新計畫之一。S-Class 自 1972 年問世至今已邁入第 7 代，此次大改款被賦予延續旗艦定位的重要任務。

Mercedes-Benz 指出，本次改款有超過 50% 的零組件經過重新開發或工程調整，測試車目前已非常接近量產狀態，並進入道路測試的最終階段，預計數週內就會全面解除偽裝。雖然目前完整技術細節仍有待原廠正式公布，但關於動力系統的變化，已有初步的訊息。

在 V8 動力方面，現行高階 S-Class 車型所使用的 M176 引擎，將由新世代 M177 引擎取代。這具 4.0 公升雙渦輪 V8 最大差異在於導入平面曲軸設計，取代傳統的十字曲軸配置。平面曲軸的曲柄銷以 180 度間隔排列，與十字曲軸 90 度配置不同，除了改變引擎運轉特性，也讓排氣聲浪與高轉反應呈現截然不同的風格。Mercedes-Benz 表示，此一調整有助於降低排放表現，同時不犧牲性能輸出。

搭載輕油電系統的 S580，將成為首款採用平面曲軸 M177 引擎的 S-Class 車型，最大輸出由原本的 496 匹馬力提升至 530 匹馬力，原廠預期其 0–100 km/h 加速表現將更接近 4.0 秒水準。後續登場的 Maybach S580 也將使用同一具引擎，並將輸出進一步調校至 603 匹馬力，預計取代現行在歐洲市場即將退役的 V12 動力配置。至於 AMG S63 的更新時程，原廠尚未公布，但預期將循相同方向調整，且此具新引擎也將延伸應用至其他高階 AMG 車款。

在六缸動力陣容方面，直列六缸 S-Class 車型將持續販售，包括插電式油電 S580e。其汽油引擎輸出將由 362 匹馬力提升至 443 匹馬力，電動馬達輸出同步由 148 匹馬力提升至 161 匹馬力，綜效輸出達到 577 匹馬力，強化豪華旗艦在節能與性能之間的平衡。

車內科技也是本次改款重點之一。新世代 S-Class 將搭載大幅更新的 MB.OS 作業系統，並導入全新的服務導向電子電氣架構，藉此提升系統整合效率、功能擴充性與未來軟體更新彈性，持續鞏固其在豪華旗艦級距中的科技領先地位。

整體來看，2026 年式 S-Class 不僅是一次例行小改款，而是針對動力型式、數位系統與產品策略進行的全面調整。隨著平面曲軸 V8 首度進入 S-Class 車系，Mercedes-Benz 也展現其在排放法規與性能表現之間，尋求新解方的最新方向。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士S-Class汽車新車大改款房車旗艦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我要抱抱】橘貓聽門開聲秒上前討抱 整隻伸長超勾錐

推薦閱讀

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

賓士預告「大改款S-Class將有大幅度更新」！超過半數零件重新開發

賓士預告「大改款S-Class將有大幅度更新」！超過半數零件重新開發

最新文章

賓士預告大改款S-Class大幅度更新2026-01-15

三陽DRGBT小改款上市3天接單破千2026-01-15

台灣福斯Golf GTI冰影純粹版開賣2026-01-15

賓士GLC電動休旅車長軸版大陸現身2026-01-15

福特野馬跑車超級眼鏡蛇改裝版回歸2026-01-15

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂2026-01-14

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」2026-01-14

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」2026-01-14

特斯拉「新7人座Model Y」開賣2026-01-14

飛雅特最新MPV車型Qubo L登場2026-01-14

熱門文章

賓士預告大改款S-Class大幅度更新2026-01-15

三陽DRGBT小改款上市3天接單破千2026-01-15

福特野馬跑車超級眼鏡蛇改裝版回歸2026-01-15

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市2026-01-06

全球首款電動車全固態電池來了2026-01-08

賓士GLC電動休旅車長軸版大陸現身2026-01-15

TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市2026-01-13

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」2026-01-14

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」2026-01-14

台灣賓士「兩款休旅大降價25萬」門檻更親民2026-01-10

相關新聞

三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠

三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠

撞擊畫面！26歲無照男帥開雙門賓士上班　「沒長眼」追撞2機車

撞擊畫面！26歲無照男帥開雙門賓士上班　「沒長眼」追撞2機車

147.8萬起！台灣福斯「Golf GTI冰影純粹版」開賣　慶祝問世50周年

147.8萬起！台灣福斯「Golf GTI冰影純粹版」開賣　慶祝問世50周年

賓士GLC電動休旅車「長軸版大陸現身」！專屬量身打造後座更寬敞

賓士GLC電動休旅車「長軸版大陸現身」！專屬量身打造後座更寬敞

福特野馬跑車「超級眼鏡蛇改裝版」回歸！榨830匹馬力限量300輛

福特野馬跑車「超級眼鏡蛇改裝版」回歸！榨830匹馬力限量300輛

讀者迴響

熱門文章

賓士預告「大改款S-Class將有大幅度更新」！超過半數零件重新開發

賓士預告「大改款S-Class將有大幅度更新」！超過半數零件重新開發

三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠

三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠

福特野馬跑車「超級眼鏡蛇改裝版」回歸！榨830匹馬力限量300輛

福特野馬跑車「超級眼鏡蛇改裝版」回歸！榨830匹馬力限量300輛

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市！搭載1.0升動力

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市！搭載1.0升動力

全球首款「電動車全固態電池」來了！已可投入量產第1季正式上路

全球首款「電動車全固態電池」來了！已可投入量產第1季正式上路

賓士GLC電動休旅車「長軸版大陸現身」！專屬量身打造後座更寬敞

賓士GLC電動休旅車「長軸版大陸現身」！專屬量身打造後座更寬敞

快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸

快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」每年稅金9千有找！預計今年上市

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」每年稅金9千有找！預計今年上市

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366