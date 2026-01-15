賓士預告「大改款S-Class將有大幅度更新」！超過半數零件重新開發

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 正式預告於近期正式揭曉 2026 年式 S-Class 大改款車型。官方形容，這將是現行世代中幅度最大的一次更新，涵蓋外觀設計、車內數位科技與動力系統等多個層面，同時也被視為品牌史上最具企圖心的產品更新計畫之一。S-Class 自 1972 年問世至今已邁入第 7 代，此次大改款被賦予延續旗艦定位的重要任務。

Mercedes-Benz 指出，本次改款有超過 50% 的零組件經過重新開發或工程調整，測試車目前已非常接近量產狀態，並進入道路測試的最終階段，預計數週內就會全面解除偽裝。雖然目前完整技術細節仍有待原廠正式公布，但關於動力系統的變化，已有初步的訊息。

在 V8 動力方面，現行高階 S-Class 車型所使用的 M176 引擎，將由新世代 M177 引擎取代。這具 4.0 公升雙渦輪 V8 最大差異在於導入平面曲軸設計，取代傳統的十字曲軸配置。平面曲軸的曲柄銷以 180 度間隔排列，與十字曲軸 90 度配置不同，除了改變引擎運轉特性，也讓排氣聲浪與高轉反應呈現截然不同的風格。Mercedes-Benz 表示，此一調整有助於降低排放表現，同時不犧牲性能輸出。

搭載輕油電系統的 S580，將成為首款採用平面曲軸 M177 引擎的 S-Class 車型，最大輸出由原本的 496 匹馬力提升至 530 匹馬力，原廠預期其 0–100 km/h 加速表現將更接近 4.0 秒水準。後續登場的 Maybach S580 也將使用同一具引擎，並將輸出進一步調校至 603 匹馬力，預計取代現行在歐洲市場即將退役的 V12 動力配置。至於 AMG S63 的更新時程，原廠尚未公布，但預期將循相同方向調整，且此具新引擎也將延伸應用至其他高階 AMG 車款。

在六缸動力陣容方面，直列六缸 S-Class 車型將持續販售，包括插電式油電 S580e。其汽油引擎輸出將由 362 匹馬力提升至 443 匹馬力，電動馬達輸出同步由 148 匹馬力提升至 161 匹馬力，綜效輸出達到 577 匹馬力，強化豪華旗艦在節能與性能之間的平衡。

車內科技也是本次改款重點之一。新世代 S-Class 將搭載大幅更新的 MB.OS 作業系統，並導入全新的服務導向電子電氣架構，藉此提升系統整合效率、功能擴充性與未來軟體更新彈性，持續鞏固其在豪華旗艦級距中的科技領先地位。

整體來看，2026 年式 S-Class 不僅是一次例行小改款，而是針對動力型式、數位系統與產品策略進行的全面調整。隨著平面曲軸 V8 首度進入 S-Class 車系，Mercedes-Benz 也展現其在排放法規與性能表現之間，尋求新解方的最新方向。