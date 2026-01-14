ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
飛雅特「最新MPV車型Qubo L」登場！架構延續主打家庭客戶

圖文／7Car 小七車觀點

Fiat 近日宣布 Qubo 車系重返市場，並推出全新 Qubo L 車型，官方指出這款車是專為現代生活打造的家庭用多功能車。不過從目前公開的資訊來看，這輛新作與其說是全新產品，不如說是以 Doblo 為基礎重新包裝而來，差異主要集中在定位與配備組合。

Fiat 對 Qubo L 並未提供太多完整細節，但可以確認的是，這款車型主要鎖定家庭用車需求。從外觀與配備來看，Qubo L 幾乎等同於搭載 Style Plus 套件的 Doblo，包含類銀色防刮下護板，以及具備大面積採光效果的全景玻璃車頂。

車身設定方面，Qubo L 將提供 5 人座與 7 人座版本，車長分別為 4,400 mm 與 4,750 mm，對應不同家庭結構與空間需求。車身顏色選擇共有 Cinema Black、Riviera Blue、Foresta Green、Gelato White 以及品牌形象色 (RED) 共 5 種塗裝。

內裝部分，Fiat 並未釋出實際圖片或詳細規格，但預期將直接沿用 Doblo 的既有鋪陳，包括 10 吋中控螢幕、無線手機充電功能，以及加熱前座椅與加熱真皮方向盤等配備，實際內容則可能依 Pop、Icon 與 La Prima 不同等級有所差異。

動力編成方面，Fiat Qubo L 將提供汽油、柴油與純電三種選擇。汽油版本預計搭載 1.2 L 渦輪引擎，最大輸出約 108 匹馬力、205 Nm 扭力。柴油動力則提供 99 匹與 128 匹馬力兩種設定，排氣量為 1.5 L，鎖定長途與高負載使用族群。至於純電版本，輸出為 134 匹馬力，搭配約 50 kWh 電池組，WLTP 續航里程約 339 km。

整體而言，Qubo L 並未試圖以創新技術或全新架構吸引目光，而是透過既有 Doblo 平台，重新調整產品包裝與市場定位，補上 Fiat 在家庭多功能車級距中的空缺。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Fiat飛雅特QuboLDobloMPV汽車新車MPV

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

