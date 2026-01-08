全球首款「電動車全固態電池」來了！已可投入量產第1季正式上路

圖文／7Car 小七車觀點

Donut Lab 於 CES 展會期間發表其最新電動化技術成果，正式對外展示一款已可投入量產應用的全固態電池。該電池被定位為可直接導入 OEM 車輛製造流程的解決方案，並預告將率先應用於 Verge Motorcycles 現行車系，相關搭載車款預計自 2026 年第一季起陸續實際上路，象徵固態電池技術正式跨入實用化階段。

根據 Donut Lab 說明，這款全固態電池在能量密度方面達到每公斤 400 Wh，有助於提升續航表現並降低整體結構重量，同時也為車輛設計帶來更高的配置彈性。其充電效率亦是技術重點之一，官方指出在適當條件下可於數分鐘內完成充電，且無需限制僅充至 80%，在反覆充放電情境下仍能維持穩定表現。

在耐用度與安全性方面，Donut Lab 強調該電池因不含液態電解質，可避免傳統鋰電池常見的熱失控風險，並具備長達數萬次循環壽命的設計目標。測試數據顯示，其在低溫與高溫等極端環境下仍能維持高容量表現，顯示此項技術不僅鎖定一般道路車輛，也具備跨領域應用潛力。

材料選用方面，Donut Lab 表示該固態電池以供應穩定且成本可控的原料為核心，降低對稀有或高風險資源的依賴，並有助於控制製造成本。此外，電池結構可依不同需求進行尺寸與電壓配置，未來可整合於車體結構或非傳統載具之中，擴大設計自由度。

除了 Verge Motorcycles 之外，Donut Lab 亦展示其技術在多元合作專案中的應用成果，涵蓋模組化電動車平台、智慧拖車以及高安全需求的特殊用途載具。隨著全固態電池正式進入量產與實際使用階段，Donut Lab 的最新發表也被視為電動化技術從概念驗證走向實際部署的重要里程碑，後續發展動向值得產業持續關注。