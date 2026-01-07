ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「改款新MG7」雙動力大陸開賣！配備升級折合新台幣52萬

記者徐煜展／綜合報導

作為台灣MG迷口水直流的MG7，大陸已正式推出新改款上市，並祭出限時補貼優惠價下探人民幣11.69萬，折合新台幣52萬就能入手。改款新MG7造型小幅調整，內裝導入更科技的AI互動功能。

▲改款提供雙動力、四款車型可選。

新款MG7本次共推出四種車型編成，維持1.5升、2.0升渦輪雙動力，原價13.79 萬至 17.89 萬人民幣（約新台幣61～79萬），配合市場促銷推出11.69 萬至15.49萬元（約新台幣52～68萬）限時補貼價，在同級距中仍具備高性價比優勢。

▲外觀增加新車色，全車系標配19吋鋁圈與三段式尾翼。

新款 MG7 延續轎跑跑格設計風格，車頂線條從A柱延伸至車尾，形成優雅的溜背輪廓，整體造型更顯動感，本次新增冰島藍車色選項，並全車系標配19 吋鋁圈、三段式尾翼，視覺上更顯年輕化。

車身尺碼上，新車長寬高分別為 4,884／1,889／1,447 mm，軸距 2,778 mm，標準後備廂容積為 375 公升，並支援放倒後排座椅以提升載物彈性。

▲內裝升級AI互動、高階輔助駕駛。

內裝延續舊款雙螢幕設計座艙，升級最新元神智艙AI語音科技，可提供更直覺與便利的語音互動體驗。

在智慧與安全科技方面，新車升級NGP高階輔助駕駛系統，整合23顆感知器，支援包括 ISC 智慧定速巡航、ALC 智慧車道變化輔助、ACC 主動車距控制與 AEB 主動煞車等共 22 項高階輔助功能，大幅提升行車安全及便利性。

▲動力輸出不變，入門為1.5升渦輪。

1.5升渦輪搭配7速濕式雙離合變速箱，可繳出188匹馬力，2.0升則為9速手自排變速箱，馬力來到261匹，高規車型具有電子懸吊、E-LSD電子限滑差速器等提高駕馭樂趣。

