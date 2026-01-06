114.8萬起！台灣「速霸陸3款」新車接單　主力休旅不漲價

▲台灣速霸陸3款新車開放接單！主力休旅售價不變。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

台灣速霸陸3款新車迎來2026年式，並且開放接單，包含主力休旅的Crosstrek、Forester車系，以及雙門的BRZ都釋出新年式，而Crosstrek、Forester、BRZ訂車贈送戶外收音機，Crosstrek、Forester售價維持不變。

▲新年式Crosstrek售價114.8萬起，Forester則是129.8萬起。

首先在最入門的車系Crosstrek，維持1款車型，新年式114.8萬售價不變，並加贈多功能戶外收音機。而去年登台的，新一代Forester維持2.5升自然進氣、2.5升油電雙動力，售價129.8～149.8萬，同樣贈送戶外收音機不漲價。

BRZ是目前3款新年式調漲車款，提供手排、自排兩款車型，都採用2.4升自然進氣，新年式升級金色卡鉗的Brembo煞車，兩款售價調漲5萬來到171.8與172.8萬。

▲小改款Solterra預計今年登台。

除了上述3款新車，台灣速霸陸今年也將迎來多款全新車，包含小改款Solterra、e-OUTBACK 與 Uncharted等三款全新電動車都已在台灣原廠計畫中，將以新Solterra作為先發，而後還有兩款全新電動車陸續登台。