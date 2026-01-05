TOYOTA休旅氣勢更勝賓士G63！最狂Land Cruiser 250亮相

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
▲各路店家摩拳擦掌！釋出新作品展演今年東京改裝車展。（圖／翻攝自Kuhl Racing）

記者徐煜展／綜合報導

即將到來的年度盛事日本東京改裝車展，不只原廠品牌積極參與，各路好手店家也躍躍欲試要來湊熱鬧，作為日本知名店家的Kuhl Racing更以TOYOTA Land Cruiser 250為基礎，賦予更狂的外觀套件，打造出氣勢更勝賓士G63的日系越野休旅。

▲全車賦予更霸氣的外觀套件，當然強調越野性格的探照燈也沒少。

Kuhl Racing精心打造的TOYOTA Land Cruiser 250，全車前後保險桿、側裙與輪拱處都換上直徑超過 70 mm 的粗壯金屬防撞桿，在提升防護能耐的同時，也讓整體造型立刻更顯力量感。

車頭與底部也加裝鋼製護板，有效避免越野進攻時的底盤刮傷。此外，車頂架上還配有 LED 額外照明與金屬置物架，強化機能性與視覺效果，而車尾追加的囂張擾流尾翼 則是美學與動感的完美點綴。

▲鋁圈升級22吋專屬樣式，並以全地形輪胎搭配。

KUHL Racing採用由 AOS提供的可調高度懸吊系統，讓 Land Cruiser 的車身提升 178 mm，使離地間隙高達 399 mm，配上寬敞的輪拱空間進一步容納 22 吋 Verz-Wheels DDR03 輪圈，搭配 37 吋 Yokohama Geolandar M/T G003 全地形胎，營造出極具視覺張力的霸氣姿態。值得一提的是，這組輪圈以凹面圓盤設計搭配消光灰塗裝，既復古又現代，和整體粗獷風格契合。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTALand CruiserRAV4電動車Grand Highlander

